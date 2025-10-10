Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF® award 2025

Poisťovňa Colonnade Insurance potvrdila svoje silné postavenie medzi lídrami slovenského poistného trhu.
Foto: Colonnade poisťovňa
Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup.

V tohtoročnom ročníku poisťovňa Colonnade získala 1. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov a zároveň 1. miesto v kategórii Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu. Ďalší úspech zaznamenala aj v kategórii Poistenie občanov, kde obsadila 3. miesto.

„Veľmi si vážime, že nás sprostredkovatelia ocenili až v troch kategóriách. Víťazstvá v daných oblastiach potvrdzujú silu našich odborníkov, ktorí stoja za kvalitnými riešeniami. Ďakujem všetkým kolegom z Colonnade za ich prácu, nasadenie a dôveru našich partnerov,“ uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance.

O ankete SIBAF® Award

Ocenenia SIBAF® Award sú výnimočné tým, že vychádzajú z priamej spätnej väzby sprostredkovateľov, profesionálov, ktorí denne komunikujú s klientmi a majú praktickú skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich hodnotenie je preto dôležitým meradlom kvality produktov, služieb aj spolupráce.

Sibaf 1.jpg
Foto: Colonnade poisťovňa

Kompletné výsledky Colonnade Insurance v ankete SIBAF® Award 2025:

Poistenie priemyslu a podnikateľov

PoradieObchodné menoHodnota dosiahnutých bodov
1.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5,322
2.Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu5,215
3.MSIG EUROPE SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu4,953
4.PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu4,753
5.ČSOB Poisťovňa, a.s.4,392

Poistenie občanov

PoradieObchodné menoHodnota dosiahnutých bodov
1.Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu6,135
2.PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu5,961
3.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5,619
4.Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.4,984
5.UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu4,887

Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu

PoradieObchodné menoHodnota dosiahnutých bodov
1.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu6,101
2.Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu5,429
3.PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu5,290
4.UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu4,931
5.Union poisťovňa, a.s.4,819

Úspech v ankete SIBAF® Award je pre Colonnade ďalším potvrdením jej dlhodobého zamerania na kvalitu, profesionalitu a partnerský prístup. Poisťovňa, ktorá je súčasťou finančnej skupiny Fairfax a má rating A- od agentúry A.M. Best, patrí k popredným poskytovateľom neživotného poistenia na Slovensku.

