Čo všetko vám (ne)kryje Európsky preukaz zdravotného poistenia? Pred dovolenkou je vhodné zvážiť cestovné poistenie

Letná sezóna začína, dovolenkári by však prípravu cesty za vytúženým oddychom nemali brať na ľahkú váhu. Odborníci upozorňujú na to, ako si poradiť, ak by ste v prípade choroby museli vyhľadať lekársku pomoc. Union poisťovňa spolu so sesterskou Union zdravotnou poisťovňou upriamujú pozornosť na rozdiely medzi Európskym preukazom zdravotného poistenia a komerčným cestovným poistením. Cestovanie s „európskou zdravotnou kartičkou“ môže vyjsť dovolenkárov paradoxne draho, keďže v každej krajine platia miestne zákony a na mnohých miestach sa môžete stretnúť s doplatkami.

„Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú občania Európskej únie nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci. To znamená, že ak sa platí za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec príslušnej krajiny,“ vysvetľuje Ingrid Ludviková, vedúca tlačového oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dodáva, že spoluúčasť sa týka napríklad zdravotnej starostlivosti v Grécku, Francúzsku či Taliansku, či už ako súčasť ošetrenia alebo ako úhrada liekov.

Union zdravotná poisťovňa informuje, že ak sa poistenci stretnú v cudzine s doplatkami, je potrebné po príchode na Slovensko kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu. „Po každej letnej sezóne dostávame desiatky žiadostí o preplatenie úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Žiaľ, niektoré nemôžeme refundovať v plnej výške, práve pre rozdielnosť systémov v jednotlivých krajinách. Všetky dôležité informácie nájdu naši klienti na webstránke, kde je aj orientačný prehľad možných doplatkov podľa krajín EÚ, publikovaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Iný postup sa však volí pri plánovanej zdravotnej starostlivosti, tu upozorňujeme, že v niektorých prípadoch je potrebný predošlý súhlas zdravotnej poisťovne,“ uvádza MUDr. Ingrid Dúbravová, riaditeľka zdravotných a revíznych činností Union zdravotnej poisťovne.

Ak však hovoríme o blížiacej sa letnej sezóne, Union odporúča „pribaliť si“ na dovolenku okrem lekárničky aj cestovné poistenie. Rozdiely v krytí či v spôsobe zabezpečenia a úhrady zdravotnej starostlivosti môžu byť totiž značné.

„Máme pocit, že rozdiely medzi krytím EPZP a cestovným poistením sú ešte stále málo známe. S ,európskou kartičkouʼ nepochodíte v zariadení, ktoré nie je súčasťou siete verejného zdravotného poistenia. Ak by bol v prípade vážnych situácií potrebný prevoz klienta naspäť na Slovensko, repatriácia zo zahraničia nie je v rámci EPZP hradená vôbec, teda tieto náklady znáša priamo poistený,“ informuje Tomáš Kalivoda, riaditeľ obchodu a člen predstavenstva Unionu. Dodáva, že transport sanitkou záleží od vzdialenosti či potreby sprievodu, v každom prípade však ide o sumu v tisíckach eur. „Krátkodobé cestovné poistenie stojí dovolenkára na 2 týždne v rámci Európy v rozsahu poistenia základných rizík, t. j. liečebných nákladov v zahraničí, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia úrazu a poistenia batožiny, približne 30 eur. S doplatkom v takejto výške sa môžete stretnúť v niektorých krajinách EÚ, ak by ste sa nechali ošetriť vďaka ,európskej kartičkeʼ. Krytie pri cestovnom poistení je však neporovnateľne vyššie, klienti majú navyše k dispozícii asistenčné služby. Je neoceniteľné, ak vám má kto v ťažkej situácii poradiť, ako v prípade choroby postupovať.“

O svoj príbeh s náhlym zhoršením stavu, prevozom do nemocnice a asistenciou sa podelil na blogu Unionu aj pán Vladimír, ktorý zažil prevoz z ostrovnej pláže v Chorvátsku priamo na JIS-ku. „Počítal som s tým, že na ostrove Rab navštívime pohotovosť, tam dostanem 2-3 infúzie a pôjdem domov. Vôbec mi nenapadlo, že by ma mohli previezť niekam inam,“ vysvetľuje Vladimír, klient Unionu, ktorého stav si však vyžadoval ďalšie vyšetrenia, prevoz a hospitalizáciu. Počet dramatických zvratov na letných dovolenkách narastá. Poisťovňa potvrdzuje, že 60 % všetkých poistných udalostí z individuálneho cestovného poistenia v roku 2023 vzniklo v letnej sezóne. V roku 2023 bola priemerná výška poistnej udalosti v cestovnom poistení na úrovni 531 eur a 80 % všetkých poistných udalostí z individuálneho cestovného poistenia, ktoré vznikli v letnej sezóne 2023, bolo práve z poistenia liečebných nákladov v zahraničí. Union zaznamenal nárast počtu uzatvorených poistných zmlúv oproti roku 2022 o 20 %, pričom v letnej sezóne (jún – september) išlo o 17 % nárast. Poistenie uzatvárajú častejšie ženy (52 %) ako muži, najstarší klient Unionu mal v minulom roku 98 rokov.

„Pri plánovaní dovolenky mimo Európskej únie jednoznačne odporúčame cestovné poistenie, Európsky preukaz zdravotného poistenia je v krajinách ako Turecko či Egypt zbytočný. Práve nedávno sme uhrádzali miestnej nemocnici v Egypte 1 600 eur za našu klientku, ktorá ochorela na akútnu infekciu horných dýchacích ciest a bola 2 dni hospitalizovaná. Ročné cestovné poistenie si viete zakúpiť už od 24 eur, poistenci Union zdravotnej poisťovne získavajú ešte 20-percentnú zľavu,“ dodáva za Union Tomáš Kalivoda. Dôležité je však spomenúť aj to, že komerčné cestovné poistenie kryje náklady spojené s ošetrením pri náhlej zmene zdravotného stavu ako je ochorenie či úraz. Pri chronických ochoreniach preto Union odporúča, aby si klienti zobrali všetky potrebné lieky na dovolenku so sebou.

Európsky preukaz zdravotného poistenia Komerčné cestovné poistenie Platí len v EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku Platí na celom svete, v krajine podľa výberu uzavretej územnej platnosti poistenia klienta Kryje zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, ktoré je v sieti verejného zdravotného poistenia príslušného štátu Kryje zdravotnú starostlivosť aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach Kryje zdravotnú starostlivosť podľa lokálnych podmienok (spoluúčasť pacienta, doplatky za lieky) Pokrýva všetky nevyhnutné náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie Nekryje prevoz naspäť na územie SR ani repatriáciu telesných pozostatkov Kryje prevoz naspäť na územie SR aj repatriáciu telesných pozostatkov Neposkytuje asistenčnú pomoc Neobmedzená asistenčná služba Úhrada nákladov prebieha medzi zdravotnými poisťovňami, ak pracovisko akceptuje EPZP či náhradný certifikát EPZP. Lekár môže vyžadovať priamu úhradu nákladov za ošetrenie

