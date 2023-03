Čo všetko dokáže inteligentný kamerový systém?

Kamerový systém už dávno nie len o tom, aby odstrašoval zlodejov a monitoroval verejný priestor. Dnes je hlavnou súčasťou komplexného zabezpečenia a vzdialeného prístupu s viacerými vylepšeniami a vychytávkami mnohých slovenských firiem. Pripravili sme pre vás prehľad toho čo všetko dokáže moderný inteligentný kamerový systém.

1. Monitorovanie počas dňa aj v noci

Technológia Ultra LowLight v moderných kamerách MOBOTIX dokáže vytvárať ostré obrázky s verne reprodukovanými farbami a to aj za zhoršených svetelných podmienok. Toto je dôležitá vlastnosť pre prípad, že by ste chceli identifikovať vozidlá, alebo osoby aj v tmavších oblastiach. Napríklad v garážach, alebo skladoch. Takéto kamery majú tiež kratšie expozičné časy. To znamená, že dokážu výrazne zvýšiť ostrosť objektu pohybujúceho sa po súmraku. Kamery má tiež účinnú technológiu podsvietenia.MOBOTIX si ľahko poradí s náročnými svetelnými podmienkami. Táto funkcia súčasne kombinuje rôzne obrázky s rôznymi časmi expozície do jedného obrázka, čím automaticky zosvetlí príliš tmavé oblasti a zabráni príliš svetlým oblastiam. Výsledkom je presnejší a podrobnejší obraz.

Foto: Konica Minolta

2. Termokamerové záznamy

Infračervená termografia je ďalšou pridanou hodnotou kamerových systémov. Infračervená termografia sa zaoberá bezdotykovou analýzou rozloženia teplotného poľa na povrchu telesa. Tento princíp možno použiť pre detekciu objektov, osôb či automobilov v sťažených svetelných podmienkach, kedy tma alebo hmla štandardné kamery dané predmety nezaznamená. Zaujímavou možnosťou je rádiometria. „Použitím kamerového systému v kombinácii s termografiou a rádiometriou možno ľahko vizualizovať veci včas a predísť veľkým škodám na majetku. Presnosť merania ľudskej teploty kamerovým systémov je približne 0,5 °C podľa podmienok okolitého prostredia,“ konštatuje Michal Haulik za kamerové systémy MOBOTIX od Konica Minolta.

3. Vzdialené monitorovanie

Vzdialené monitorovanie znamená, že v reálnom čase vidíte čo sa práve deje v monitorovom priestore a to bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Stačí vám k tomu internet, počítač, alebo mobilný telefón. Uvedieme aj reálny príklad z praxe. „Vďaka IP technológii môžete veľmi ľahko realizovať dohľad z centrálneho dispečingu na vodičov mestskej dopravy. To oceníte najmä ak sa stanú neočakávané situácie ako je napadnutie, alebo dopravná kolízia,“ konštatuje Michal Haulik za značku MOBOTIX od Konica Minolta. Kamerový systém podporuje obojstranný prenos audia. V prípade potreby tak vodič, alebo dispečing vie ľahko nadviazať kontakt. Systém je k tomu možno doplniť o informácie z GPS a sledovať, zaznamenávať polohu vozidla, informácie o zrýchlení, otáčky motora, či polohe brzdového pedálu. Všetky tieto informácie môžu prísť vhod pri sporných situáciách so zákazníkmi.

Foto: Konica Minolta

4. Šifrovanie a GDPR

Rovnako dôležitou súčasťou zabezpečovacieho systému je aj bezpečnosť dát a osobných údajov. „Náš kamerový systém je navrhovaný ako komplexné riešenie s vysokými požiadavkami na bezpečnosť. Naši vývojári kladú dôraz na minimalizovanie potencionálnych hackerských útokoch, aby nedošlo k nežiadúcemu prevzatiu kontroly nad kamerami,“ konštatuje Michal Haulik za značku MOBOTIX od Konica Minolta. Samozrejmosťou moderných kamerových systémov je šifrovanie záznamu ako aj živého prenosu. Aj vďaka tomu si obraz môže pozrieť iba oprávnená osoba. Rovnako kamerový systém musí spĺňať všetky požiadavky EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR.

