Čo sa skrýva za zatvorenými dverami? Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v snímke Pomocníčka, nakrútenej podľa svetového bestselleru

Očakávaný psychologický triler otvára dvere do nebezpečne zvodného sveta, v ktorom sa za luxusnou fasádou skrývajú manipulácie, škandály a temné pravdy. Adaptácia celosvetového bestselleru Freidy McFaddenovej, ktorý si získal milióny čitateľov a stal sa najúspešnejším knižným trilerom roka, prináša na plátna napätie, vášeň aj šokujúce zvraty v podaní súčasných hereckých hviezd Sydney Sweeneyovej a Amandy Seyfriedovej. Pomocníčka dorazí do slovenských kín 25. decembra.
Trailer:
Millie prichádza do domu zámožných Winchesterovcov s nádejou na nový život. Práca, ktorá má byť únikom od minulosti, jej spočiatku ponúka poriadok, zázemie a pocit, že môže začať odznova. Lenže za bezchybným leskom luxusnej domácnosti sa rýchlo odhaľuje úplne iná realita. Zdanlivo ideálne prostredie sa mení na zvodne nebezpečný priestor, kde vládnu manipulácie, tajomstvá aj škandály. A hoci sa Nina a Andrew navonok tvária ako dokonalý pár, ich život má k dokonalosti rovnako ďaleko ako ich dom od „upratanej domácnosti“. Film Pomocníčka rozpletá príbeh plný intríg a šokujúcich zvratov, ktorému vládne jediný pevný princíp – pretvárka.
Pre Millie predstavuje pomoc u Winchesterovcov poslednú možnosť, ako uzavrieť temnú kapitolu svojho života. Netuší však, že za zatvorenými dverami tejto rodiny sa skrývajú tajomstvá omnoho väčšie než sú tie, ktoré sa usiluje ukryť ona sama. Spočiatku prehliada podivné momenty, ktoré narúšajú jej každodennú rutinu – zvláštne situácie pri upratovaní, napäté stretnutia pri vyzdvihovaní ich dcéry či znepokojivé epizódy počas večerí. Rovnako sa snaží ignorovať Ninine neznesiteľné rozmary, obvinenia a malé krutosti, ktoré sa postupne menia na systematickú snahu vyviesť ju z rovnováhy. Millie už však zažila horšie a udržať si prácu je pre ňu otázkou prežitia.
Vzťahy v dome sa začnú komplikovať v momente, keď Andrew pôsobí čoraz osamelejšie a zraniteľnejšie. Vzájomné pohľady a nevyjadrené napätie rýchlo otvárajú otázku, či by Millie na tomto mieste mohla byť niečím viac než len slúžkou. Nina medzitým stráca nervy, kontrolu aj samu seba – a ilúzia fungujúceho manželstva sa rozpadá priamo pred očami. Winchesterovci navyše vôbec netušia, s kým v skutočnosti žijú pod jednou strechou. A keby to vedeli, možno by sa jej báli viac ako si uvedomujú.
Réžie filmu sa ujal Paul Feig, známy úspešnými titulmi ako Nebezpečná láskavosť, Krotitelia duchov, Špión či Drsniačky. V Pomocníčke sa režisér púšťa do temnejšieho, psychologickejšieho tónu, než na aký sú diváci u neho zvyknutí. Hlavnú postavu Millie stvárňuje Sydney Sweeney, ktorá si vybudovala meno v seriáloch Euphoria a The White Lotus a získala dve nominácie na prestížnu cenu Primetime Emmy. V úlohe Niny sa objavuje Amanda Seyfried, držiteľka Primetime Emmy a Zlatého glóbusu za výnimočný výkon v minisérii The Dropout, ktorá bola zároveň nominovaná aj na filmovú cenu Oscar za snímku Mank. Ústredné obsadenie dopĺňajú Brandon Sklenar ako Andrew a Michele Morrone ako záhadný taliansky záhradník Enzo.
Film vznikol pod hlavičkou štúdia Lionsgate, hlavné nakrúcanie prebehlo v januári až marci 2025 a odohrávalo sa prevažne v americkom New Jersey. Démonicky pôsobivý kontrast medzi pokojnými predmestiami a temnými tajomstvami v centre deja ešte viac zvýrazňuje psychologické napätie adaptácie. Autorka predlohy Freida McFadden po zhliadnutí filmu nešetrila chválou: „Film je dokonca lepší ako moja kniha. Podarilo sa do neho dostať všetko, čo na nej majú čitatelia radi. A výkony hercov sú úplne neuveriteľné.“
Pomocníčka vstúpi do slovenských kín v distribúcii spoločnosti Bontonfilm 25. decembra 2025.
