Čo prinesie zákaz politickej reklamy v EÚ? Podľa slovenských expertov niektorí politici „ušetria“

Od októbra 2025 prestane spoločnosť Meta zobrazovať politické reklamy na svojich platformách ako Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp, a to v celej Európskej únii. Toto rozhodnutie nasleduje podobný krok spoločnosti Google, ktorá ohlásila zákaz politickej reklamy na svojich platformách vrátane YouTube už od novembra 2024.
Dôvodom sú nové prísne pravidlá EÚ, ktoré vstupuje do platnosti 10. októbra 2025. Ide konkrétne o nariadenie o transparentnosti a cielení politickej reklamy (TTPA). Tento článok analyzuje dôvody zákazu, jeho dopady na politickú komunikáciu a širšie dôsledky pre demokraciu v EÚ.
Nové pravidlá EÚ: Čo je TTPA?
Nariadenie o transparentnosti a cielení politickej reklamy (TTPA) bolo prijaté v apríli 2024 s cieľom zvýšiť transparentnosť politických reklám a zabrániť dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu do volieb v 27 členských štátoch EÚ. TTPA ukladá technologickým platformám povinnosti, ako sú:
- Jasné označenie politických reklám: Každá reklama musí obsahovať informácie o tom, kto ju financuje, koľko stála a na aké voľby alebo cieľovú skupinu je zameraná.
- Archivácia reklám: Politické reklamy musia byť uložené vo verejnom archíve, aby boli dostupné na kontrolu.
- Zamedzenie dezinformácií: Pravidlá reagujú na prípady, ako napríklad zahraničné ovplyvňovanie volieb cez sociálne siete, čo bolo zaznamenané napríklad v Rumunsku v roku 2024.
Za porušenie týchto pravidiel hrozia pokuty až do výšky šiestich percent ročného obratu firiem, čo pre technologických gigantov ako Meta (s obratom vyše 164,5 miliardy USD v roku 2024) predstavuje značné riziko.
Reakcia technologických gigantov
