Ostaňte doma. Čína varovala svojich občanov pred cestovaním do Japonska na oslavy lunárneho nového roka

Čína v pondelok varovala svojich občanov pred cestovaním do Japonska počas nadchádzajúcich osláv lunárneho nového roka. Ako dôvod uviedla zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu, pričom vzťahy medzi Pekingom a Tokiom sú napäté pre prebiehajúci diplomatický spor.
„V Japonsku sa v poslednom období zhoršila bezpečnostná situácia, pričom pribúdajú prípady nezákonných a trestných činov namierených proti čínskym občanom,“ uviedol vo vyhlásení konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí. Podľa ministerstva „čínski občania v Japonsku čelia vážnym bezpečnostným hrozbám“.
Čína vyzvala svojich občanov, aby sa pre napätie okolo Taiwanu vyhýbali cestám do Japonska
Napätie eskalovalo po novembrovom vyhlásení japonskej premiérkySanae Takaičiovej, ktorá naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan. Peking reagoval ostrou kritikou a už vtedy vyzval svojich občanov, aby do Japonska necestovali.
Počet čínskych návštevníkov Japonska sa v dôsledku sporu minulý mesiac prepadol medziročne o 45 percent na približne 330‑tisíc.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok varovanie zopakovalo a odporučilo občanom, aby sa cestám do Japonska vyhli, najmä počas februárových sviatkov.