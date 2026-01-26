Ostaňte doma. Čína varovala svojich občanov pred cestovaním do Japonska na oslavy lunárneho nového roka

Podľa čínskeho ministerstva zahraničia čelia čínski občania v Japonsku vážnym bezpečnostným hrozbám.
China Lunar New Year
Prípravy na oslavy príchodu Čínskeho nového roku 26. januára 2026 v Pekingu. Foto: AP Photo/Andy Wong
Čína v pondelok varovala svojich občanov pred cestovaním do Japonska počas nadchádzajúcich osláv lunárneho nového roka. Ako dôvod uviedla zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu, pričom vzťahy medzi Pekingom a Tokiom sú napäté pre prebiehajúci diplomatický spor.

„V Japonsku sa v poslednom období zhoršila bezpečnostná situácia, pričom pribúdajú prípady nezákonných a trestných činov namierených proti čínskym občanom,“ uviedol vo vyhlásení konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí. Podľa ministerstva „čínski občania v Japonsku čelia vážnym bezpečnostným hrozbám“.

Napätie eskalovalo po novembrovom vyhlásení japonskej premiérkySanae Takaičiovej, ktorá naznačila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade čínskeho útoku na Taiwan. Peking reagoval ostrou kritikou a už vtedy vyzval svojich občanov, aby do Japonska necestovali.

Počet čínskych návštevníkov Japonska sa v dôsledku sporu minulý mesiac prepadol medziročne o 45 percent na približne 330‑tisíc.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok varovanie zopakovalo a odporučilo občanom, aby sa cestám do Japonska vyhli, najmä počas februárových sviatkov.

