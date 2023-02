Chcete dovzdelať svojich zamestnancov v oblasti IT? Prihláste ich do FIIT Academy

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave otvára najväčšiu vzdelávaciu akadémiu v oblasti informačných technológií. Medzinárodné firmy ale aj jednotlivcov budú školiť uznávaní experti z rôznych oblastí informačných technológií.

FIIT STU sa po niekoľkoročnej praxi s medzinárodnými firmami a odborníkmi na trhu rozhodla otvoriť najväčšiu vzdelávaciu akadémiu pre verejné inštitúcie, firmy, startupy či špecializovaných IT odborníkov, ktorí sa chcú dovzdelať vo svojom odbore. Fakulta chce pomôcť rekvalifikovať na trhu práce nielen IT špecialistov, ale aj bežných ľudí.

„Sme presvedčení, že rekvalifikácia zamestnancov vo využívaní inovatívnych technológií vo firmách, inštitúciách a samosprávach je investíciou nielen pre ziskovosť firmy, ale najmä pre ľudí samotných, ktorí sa chcú udržať s rýchlo meniacou sa dobou a adaptovať sa na trhu práce,“ povedal dekan fakulty I. Kotuliak. „Naše kurzy sú preto rozdelené do rôznych foriem a oblastí. Od tých, ktorí využijú bežní užívatelia až po najšpecializovanejšie, ktoré vedú skúsení odborníci s medzinárodnými skúsenosťami.“

Vzdelávanie dospelých v oblasti informačných technológií zodpovedá aktuálnym potrebám firiem, inštitiúcií a trhu ako takého. Podľa dekana Kotuliaka dnes na Slovensku zamestnávateľom dlhodobo chýbajú IT špecialisti, a len v oblasti kybernetickej bezpečnosti je to približne 20 000 ľudí. Slovenské firmy nie sú adaptované na rýchlo meniace sa digitálne prostredie a naším cieľom je pomôcť tak ako vysoko profesionálnym IT firmám, tak i bežným pracovníkom, ktorí sa napríklad potrebujú zaučiť v bežných systémových platformách, ktoré uľahčujú prácu s dátami.

FIIT STU spolupracuje na kurzoch iba s tímom skúsených lektorov, ktorí patria k uznávaným expertom vo svojej oblasti, avšak veľmi radi sa zapojili do nového vzdelávacieho projektu fakulty. Výber kurzov si môžete pozrieť na www.fiitacademy.sk

Informačný servis