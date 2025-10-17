Cez víkend sneženie a nočné mrazy, ale potom aj 20 stupňov. Meteorológovia ukázali, aké počasie nás čaká - FOTO

Počasie sa dnes (v piatok) oproti predchádzajúcom dňom veľmi nezmení, no predpoveď na víkend (sobotu aj nedeľu) je už iná. Príde studený front, ktorý so sebou prinesie sneženie, klesnú aj teploty a čakajú nás tiež nočné mrazy. Meteorológovia však už avizujú oteplenie.
Ako na sociálnej sieti Facebook informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v posledných dňoch nad našim územím prevláda veľká oblačnosť a lokálne sa vyskytujú aj slabé zrážky. „Teplota vo štvrtok popoludní dosahovala väčšinou 10 až 15 stupňov Celzia, čo sú hodnoty na úrovni normálu alebo len slabo pod ním,“ priblížili meteorológovia.
Počasie na dnes (piatok)
Ako už bolo povedaná v úvode, v piatok sa ešte počasie na Slovensku nezmení. „Nad našou oblasťou sa bude udržiavať nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu a zároveň sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu začne nad Pobaltím prehlbovať samostatná tlaková níž,“ informuje SHMÚ na svojom webe.
V piatok bude oblačno až zamračené, ale ojedinele môže byť oblačnosť aj zmenšená. Slabé zrážky sa môžu vyskytnúť najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná v stredu dosiahne teplota 12 až 17 stupňov Celzia, ale na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. „Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať v okolí 3 stupňov Celzia,“ uvádza SHMÚ vo svoje predpovedi.
Predpoveď na víkend (sobota a nedeľa) a kedy bude 20 stupňov…
