Cestovateľská súťaž: Objavujte Nitriansky kraj, zbierajte body a vyhrajte skvelé ceny

Pozrite sa na krajinu spod rozprávkovej rotundy, navštívte monumentálnu pevnosť, kaštiele, hrady, pozorujte hviezdy a objavujte minulosť v múzeách. Popritom zbierajte body do Nitrianskeho pasu a hrajte o skvelé ceny.

Aj toto leto si môžu ľudia užiť dni plné objavovania. Súťaž Krížom krážom s Nitrianskym pasom im prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Zapojiť sa do nej môžu od 15. júna do 15. októbra. Leto si takto minulý rok spestrili stovky ľudí, ktorí radi cestujú a spoznávajú prírodne a historické zaujímavosti.

Foto: KOCR Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji čaká na návštevníkov 42 zaujímavých turistických miest, na mnohých z nich môžu absolvovať aj tematické podujatia a komentované prehliadky. Ide o miesta spojené s Cyrilo-metodskou témou, tiež o prírodné a historické zaujímavosti a do tretice o múzeá a kultúrne organizácie. Na týchto miestach zbierajú súťažiaci body do mobilnej aplikácie Nitriansky pas. Po tom, čo si ju stiahnu do mobilu a zaregistrujú sa, naskenujú z plagátov QR kódy. Do súťaže je zapojený každý súťažiaci, ktorý nazbieral minimálne 75 bodov. Najatraktívnejšími cenami sú iPhone 15 128GB, bicykel Kellys Spider 30 alebo víkendový pobyt vo Wellness Hotel Thermal Štúrovo. „Prvý ročník súťaže mal pozitívnu odozvu, a preto veríme, že druhý bude ešte úspešnejší a rozcestuje po kraji všetky vekové kategórie, nielen rodiny s deťmi,“ prezradila Zuzana Palenčíková, zastupujúca výkonná riaditeľka KOCR Nitriansky kraj.

„Sme radi, že sa nám do tohto ročníka podarilo zapojiť aj múzeá a kultúrne organizácie v kraji, ktoré plnia dôležitú úlohu pri uchovávaní hmotných dokladov našej histórie. Dúfame, že aj prostredníctvom tejto súťaže podporíme ich návštevnosť,“ dodáva marketingová manažérka KOCR Nitriansky kraj, Petra Barcajová.

Informačný servis