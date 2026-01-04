Český minister zahraničných vecí si pozve ukrajinského veľvyslanca pre kritiku šéfa Snemovne

Predseda dolnej komory českého parlamentu Tomio Okamura v prejave kritizoval poskytovanie zbraní Ruskom napadnutej Ukrajine.
Blanár, Macinka
Zľava: Český minister zahraničia Petr Macinka a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Foto: www.facebook.com
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka si pozve ukrajinského veľvyslanca v Prahe Vasyla Zvaryča pre jeho kritiku prejavu šéfa Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomia Okamuru. Informoval o tom o tom v nedeľu web ČT24.

Okamura v prejave kritizoval poskytovanie zbraní Ruskom napadnutej Ukrajine aj vedenie ukrajinského štátu, čo vyvolalo ostrú reakciu opozície aj ukrajinských politikov a diplomatov – vrátane spomínaného veľvyslanca Zvaryča, ktorého komentáre s ním chce Macinka riešiť.

Ruská propaganda

Zvaryč reagoval tak, že urážlivé a nenávistné vyjadrenia považuje Ukrajina za Okamurov osobný postoj, zjavne formovaný pod vplyvom ruskej propagandy.

„Slová, ktoré si dovolil použiť voči mojim krajanom a Ukrajine, vrátane demokraticky zvoleného vedenia ukrajinského štátu, sú nedôstojné a úplne neprijateľné. Sú v rozpore so zásadami demokratickej spoločnosti aj s hodnotami, na ktorých je Česká republika ako neoddeliteľná súčasť európskeho spoločenstva založená,“ uviedol veľvyslanec.

Macinka už v piatok poznamenal, že nepovažuje za vhodné, aby veľvyslanec cudzieho štátu verejne hodnotil výroky jedného z najvyšších ústavných činiteľov.

Nejde o predvolanie

„Ak má ktorákoľvek diplomatická misia výhrady alebo otázky, existujú na to štandardné diplomatické kanály. Česká politika je však vecou českých občanov a ich demokraticky zvolených zástupcov,“ povedal v piatok Macinka.

„Pán minister chce s pánom veľvyslancom hovoriť a vyjasniť si niektoré veci,“ uviedla hovorkyňa českého rezortu diplomacie Mariana Wernerová. Termín, kedy sa Macinka so Zvaryčom stretnú, sa ešte dohovára. Nejde podľa nej o predvolanie veľvyslanca.

Tento inštitút sa v diplomacii používa ako forma protestu alebo vyjadrenia vážneho znepokojenia hostiteľskej krajiny voči štátu, ktorý veľvyslanec zastupuje.

