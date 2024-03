Česko-slovenský duet k filmu o Gumpovi otvára tému psích adopcií

Zuzana Smatanová, Eduard Rovenský a kapela Highland pozvali slovenské známe tváre so svojimi psíkmi do videoklipu k pesničke Nech pochopíš.

Filmový príbeh psieho tuláka Gumpa pozná hádam každý. Už o pár týždňov sa do slovenských kín po troch rokoch dostane jeho voľné pokračovanie – Gump: Sme dvojka – a ako každý skvelý film, aj tento má vlastnú pesničku. Na svedomí ju má Eduard Rovenský s kapelou Highland, ktorí do nej ako hosťa pozvali Zuzanu Smatanovú. Pesnička Nech pochopíš sa do slovenských rádií dostáva 1. marca a spolu s ňou aj videoklip, v ktorom sa objaví niekoľko známych osobností so svojimi psíkmi, ale aj so psíkom z útulku. A práve adopcia psích sirôt je hlavným motívom pesničky.

Nápad na pesničku vznikol už dávnejšie, ešte v čase, keď sa do kín dostal prvý príbeh o Gumpovi. Prišiel s ním Eduard Rovenský spolu s autorom knihy a producentom filmu Filipom Rožekom. „Bavili sme sa, že by bolo pekné urobiť pesničku, zameranú viac na adopciu psíkov, ktorí čakajú v útulkoch po celom Česko-Slovensku,“ prezradil Rovenský.

Foto: Lukáš Zima

Tému „nekupuj – adoptuj“ nakoniec zapojili do singlu k filmu Gump: Sme dvojka a k spolupráci prizvali Zuzanu Smatanovú. „Vedeli sme o nej, že je skvelá, ale až samotná práca na pesničke a následne aj klipe nám ukázala, akou veľkou osobnosťou a naozaj kreatívnym umelcom je,“ tvrdí český raper o spolupráci so svojou slovenskou kolegyňou. Na pesničke začali pracovať už pred dvomi rokmi.

Zuzanu Smatanovú, ktorá má za sebou viacero titulných pesničiek k filmom, pozvanie do spolupráce veľmi potešilo a ani na chvíľu nezaváhala, či prikývne. „Keďže som absolútny milovník zvierat a špeciálne psov, bola pre mňa téma filmu a samotnej pesničky jasným dôvodom povedať „áno“. Napísala som si text aj melódiu svojho partu a celé sa to krásne spojilo s tým Edovým. Navyše, vo videoklipe si mohol zahrať aj môj vlastný pes Guru. Verím, že pesnička aj klip pomôžu myšlienke adoptovania psíkov z útulkov a dostane sa čo najďalej medzi ľudí. Veľmi sa teším na film,“ dodala Zuzana Smatanová, ktorá aktuálne trávi čas zotavovaním sa po plánovanej operácii bedrového kĺbu.

Vo videoklipe si okrem jej psa zahrali aj ďalšie „celebritné“ psie duše so svojimi majiteľmi, ale tiež aj jedna, ktorá na svoj domov zatiaľ čaká v útulku Slobody zvierat. Tento kríženec teriéra Jacka Russela s menom Maxík zapózoval v spoločnosti moderátorky Adely Vinczeovej. Okrem neho si so svojimi pánmi v klipe zahrali aj maltipoo Jimmy s moderátorom Andrejom Bičanom, oriešok Rafi s herečkou Zuzanou Vačkovou a buldoček Amy s raperom Majselfom. Nakrúcal sa v štúdiu v Považskej Teplej, ale aj v prostredí, kde psíkovia so svojimi majiteľmi žijú. Doplnený bol o zábery z filmu Gump: Sme dvojka a výsledok naozaj stojí za to.

„Verím, že sa bude páčiť a pesnička tiež. Za celú kapelu môžem povedať, že doteraz nás na srdci hreje ten čarovný deň na Slovensku, keď sme natáčali zábery zo štúdia. Snáď sa tá atmosféra prenesie aj na divákov a poslucháčov,“ uzavrel frontman kapely Highland.

Foto: Lukáš Zima

Kým pesnička a videoklip už svoje svetlo sveta uzreli, 12. marca sa na pulty kníhkupectiev dostane aj kniha, ktorá bola predlohou filmu s rovnomenným názvom. Jej autor a producent filmu Filip Rožek sa rozhodol svoj honorár z predaja venovať Slobode zvierat, ktorá denne zachraňuje zvieratá, poskytuje im dočasné a hľadá trvalé útočisko. Film sa do slovenských, ale aj českých kín dostane 28. marca. V hlavných úlohách sa v ňom okrem Gumpa a mnohých ďalších zvierat objaví aj Richard Krajčo, Bolek Polívka, Vica Kerekes, Štěpán Kozub, Pepa Vojtek, Karel Roden a ďalší.

Informačný servis