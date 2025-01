Česká polícia požiadala parlament o umožnenie stíhania poslanca Tomia Okamuru za podnecovanie k nenávisti

Pražskí kriminalisti požiadali v utorok parlament o vydanie opozičného poslanca a predsedu strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru na trestné stíhanie v súvislosti s kampaňou jeho strany pre podozreniu z rasizmu. Informuje o to web Novinky.cz, ktorému to potvrdil šéf prokuratúry Prahy 1 Jan Lelek, ktorého úrad prípad dozoruje.

„Dozorový prokurátor mi povedal, že dnes zistil z policajného spisu, že Krajské riaditeľstvo Polície hlavného mesta Praha zaslalo do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR žiadosť o vydanie pána poslanca na trestné stíhanie,“ povedal v utorok Novinkám Lelek. Žiadosť sa podľa neho týka trestného činu podnecovania k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd.

Podľa polície sú splnené podmienky na začatie stíhania

Bližšie informácie Lelek podľa jeho slov nemôže teraz oznámiť, pretože prípad je stále vo fáze preverovania. Trestné stíhanie žiadnej osoby sa nezačalo. „Policajný orgán však zjavne dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre začatie trestného stíhania, preto poslal túto žiadosť,“ podotkol šéf prokuratúry Prahy 1 s tým, že polícia nepotrebovala ku svojmu kroku súhlas dozorového prokurátora.

Prípadné obvinenie Okamury môže padnúť až potom, keď ho poslanci zbavia imunity. Ak by sa prípad dostal až na súd, Okamurovi by hrozilo šesť mesiacov až tri roky väzenia. S kontroverznou kampaňou prišla SPD po neúspešných voľbách do Európskeho parlamentu. Na vizuáloch vytvorených umelou inteligenciou zobrazovali okrem iného muža čiernej pleti v zakrvavenej košeli s nožom v ruke a s textom „Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“. Za rasistickú označili túto kampaň mediálni odborníci a napríklad aj bývalý český minister spravodlivosti Jiří Pospíšil.

Okamura o žiadosti o vydanie na stíhanie nevie

Samotný Okamura o dohre svojej kampane ešte nevedel. „O tom ja zatiaľ vôbec nič neviem,“ povedal pre Novinky.cz. Polícia dokument údajne ešte nedoručila ani do Snemovne Parlamentu ČR. „V tomto okamihu žiadnu prijatú žiadosť v Poslaneckej snemovni neevidujeme,“ povedala pre portál predsedníčka komory Markéta Pekarová Adamová.