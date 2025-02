Česká polícia obvinila lídra krajnej pravice Okamuru z podnecovania rasovej nenávisti

Česká polícia obvinila krajne pravicového lídra opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru pre podnecovanie k rasovej nenávisti. Obvinenie súvisí s predvolebnými plagátmi SPD pred vlaňajšími eurovoľbami, z ktorých jeden zobrazuje černocha s krvavým nožom so sloganom „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu.“ Ďalší plagát zobrazoval dvoch rómskych chlapcov fajčiacich cigaretu s textom: „Hovoria, že máme chodiť do školy, ale našim rodičom je to jedno.“

„Začalo sa trestné stíhanie uvedenej osoby,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca pražskej polície Jan Daněk. Podľa českých médií sa obvinenia vzťahujú aj na samotnú stranu SPD. Tá však tvrdí, že obvinenia porušujú slobodu slova.

Minulý týždeň český parlament zbavil Okamuru poslaneckej imunity, čím umožnil jeho trestné stíhanie. SPD má v 200-člennom českom parlamente 20 poslancov, presadzuje vystúpenie Českej republiky z EÚ a NATO a ostro sa vyjadruje proti migrantom z Blízkeho východu a Afriky.