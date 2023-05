Česi uvažujú o regulovanom legálnom trhu s marihuanou, ich plány na boj so závislosťami môžu zasiahnuť aj Slovensko

Nový model boja so závislosťami, ktorý prijala česká vláda, ovplyvní aj susedné krajiny. Zvlášť, ak sa Prahe podarí uviesť do života zámery v oblasti drogovej politiky. Vyplýva to z hodnotenia slovenských expertov, ktorých oslovila agentúra SITA.

Akčný plán politiky v oblasti závislostí, ktorý v apríli prijal kabinet Petra Fialy, je postavený na modernom prístupe zmierňovania škôd (tzv. politika harm reduction). To znamená, že namiesto politiky nulovej tolerancie a snahy o dosiahnutie abstinencie v celej spoločnosti sa chce vláda zamerať na prevenciu najväčších rizík.

Snaha Česka byť priekopníkom

Plán okrem iného počíta aj s možnosťou vytvorenia prísne regulovaného legálneho trhu s marihuanou. Ide o spoločenskú zmenu, kde je snaha Česka byť priekopníkom v oblasti a mal by to byť potom tzv. „český model“.

„Čo sa týka drogovej legislatívy, jedná sa o zložité vnútropolitické riešenie ako aj zosúladenie s medzinárodnou legislatívou. Bude zaujímavé, ako to v Česku vyriešia,“ uviedol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Zámery Prahy je podľa neho potrebné vidieť v kontexte českej reality, ktorá je dnes v mnohom odlišná od slovenskej. Okrem vysokej miery sekularizácie, kultúrno-spoločenských odlišností, tiež pokiaľ ide o rozsah a typy problémov súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok.