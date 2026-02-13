Casa Slovacca má v polovici olympiády výborné ohlasy, navštívili ju tisíce fanúšikov

Projekt, ktorý spája športové dianie s prezentáciou Slovenska, si získal záujem fanúšikov zo zahraničia, najmä z Talianska.
Od otvorenia Casa Slovacca sa do priestorov zaregistrovalo už 16 tisíc návštevníkov. Organizátori uvádzajú, že významnú časť hostí tvoria zahraniční fanúšikovia, ktorí oceňujú atmosféru slovenského domu, jeho program aj gastronomickú ponuku.
Casa Slovacca počas hier slúži ako miesto stretnutí športových priaznivcov, partnerov a predstaviteľov športového prostredia. Návštevníkom ponúka možnosť sledovať prenosy zo súťaží, zúčastniť sa kultúrnych podujatí a spoznať Slovensko prostredníctvom tradícií, inovácií aj cestovného ruchu.
Generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete zdôraznil, že slovenský dom predstavuje jedinečný priestor na prezentáciu krajiny v medzinárodnom prostredí.
„Casa Slovacca je výnimočný priestor, v ktorom Slovensko počas zimných olympijských hier ožíva v celej svojej rozmanitosti. Spájame športové emócie s kultúrou, tradíciami, modernou gastronómiou aj pohostinnosťou a fanúšikom z celého sveta prinášame autentický zážitok zo Slovenska. Veríme, že práve tu pocítia atmosféru krajiny, ktorá drží spolu, je otvorená svetu a má čo ponúknuť nielen počas olympiády,“ uviedol Fekete.
Organizátori očakávajú, že návštevnosť Casa Slovacca bude v druhej polovici hier naďalej rásť, keďže program pokračuje ďalšími aktivitami zameranými na podporu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie.
Informačný servis