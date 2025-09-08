Čaputová vyvracia špekulácie o návrate do politiky. Snažím sa byť užitočná inak, uzavrela

„Vážim si dôveru ľudí, ktorí by si to želali,“ napísala na sociálnu sieť.
SNP, exprezidentka Čaputová
Bývalá prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Foto: archívne, www.facebook.com
Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová vyvracia špekulácie o tom, že sa plánuje vrátiť do politiky. Ako uviedla v statuse na sociálnej sieti, dopočula sa, že vraj zvažuje návrat do politiky, prípadne iné angažovanie sa vo voľbách.

Vážim si dôveru ľudí, ktorí by si to želali. Vnímam aj obavy tých, ktorí si to neprajú. Najjednoduchšie však bude zopakovať, ako je to v skutočnosti,“ napísala. Následne prízvukovala, že z politiky odišla, nemá v pláne vrátiť sa do nej ani sa v nej inak angažovať.

Snažím sa byť užitočná pre spoločnosť iným spôsobom, pracovať na zvýšení súdržnosti Slovenska. Silnejšia, odolnejšia a menej rozhádaná spoločnosť je totiž najlepším predpokladom jej dobrého fungovania,“ uzavrela status bývalá hlava štátu.

Čaputová bola prezidentkou v rokoch 2019 až 2024. Mandát sa rozhodla neobhajovať a v prezidentských voľbách minulý rok opätovne nekandidovala. Bola prvou ženou, ktorá na Slovensku zastávala prezidentskú funkciu. Ešte pred jej zvolením bola právničkou a občianskou aktivistkou. Taktiež bola spoluzakladateľkou hnutia Progresívne Slovensko, kde zastávala funkciu podpredsedníčky.

