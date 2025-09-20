Zvyšnú ryžu už nikdy nevyhadzujte. Tento trik z nej spraví chrumkavý zázrak

Ak vám po obede alebo večeri ostane uvarená ryža, nemusí skončiť v koši. Dá sa z nej pripraviť ľahký a výživný šalát, pri ktorom využijete jednoduchý trik – ryžu opečiete, aby bola chrumkavá. Takto spracovaná ryža dodá jedlu novú chuť aj textúru.
Prečo použiť ryžu z predchádzajúceho dňa
Na opekanie je najlepšie použiť vychladnutú ryžu, ktorá bola uvarená deň vopred. Počas chladenia sa zrnká vysušia, a preto sa pri pečení alebo opekaní v rúre ľahšie zmenia na chrumkavé a zlatisté. Tento postup je bežne používaný aj v ázijskej kuchyni.
Chrumkavý šalát s ryžou – základné suroviny
Na 2 až 3 porcie budete potrebovať:
- 250 g uvarenej a vychladnutej ryže (najlepšie zo včerajška)
- 1 PL sójovej omáčky
- 1 PL sezamového oleja
- 1 PL chilli-cesnakovej pasty alebo 2 strúčiky prelisovaného cesnaku
- ½ čerstvej uhorky, nakrájanej na tenké plátky
- 100 g edamame (môže byť aj mrazený, krátko sparený; prípadne hrášok alebo iná strukovina)
- hrsť opražených arašidov
- čerstvé bylinky – napríklad koriander, jarnú cibuľku alebo mätu
Voliteľne môžete pridať konzervovaného tuniaka vo vlastnej šťave. Šalát tak nebude vegánsky, no obohatí sa o bielkoviny a šťavnatosť.
Dresing
- šťava z 1 limetky
- 1 strúčik prelisovaného cesnaku
- 1 čerstvá chilli paprička nasekaná nadrobno
- 1 PL sójovej omáčky
- 1 ČL javorového sirupu alebo medu
Postup prípravy
- Príprava ryže:
Ryžu zmiešajte so sójovou omáčkou a sezamovým olejom. Rozprestrite ju na plech vystlaný papierom na pečenie a vložte do rúry vyhriatej na 200 °C. Pečte približne 25–30 minút, kým zrnká nezačnú chrumkať a nezískajú zlatistú farbu. Čas sa môže mierne líšiť podľa rúry a hrúbky vrstvy ryže.
- Dresing:
Zmiešajte limetkovú šťavu, cesnak, chilli, sójovú omáčku a javorový sirup alebo med. Dresing má mať vyváženú sladkokyslú a pikantnú chuť.
- Zelenina a bylinky:
Nakrájajte uhorku, krátko sparte edamame (alebo hrášok) a nasekajte bylinky. Arašidy opražte nasucho na panvici a nechajte ich buď v celku, alebo ich rozrežte na väčšie kúsky.
- Spojenie všetkých surovín:
Do misy vložte zeleninu, opečenú ryžu, arašidy a bylinky. Podľa chuti pridajte tuniaka. Na záver všetko prelejte dresingom a premiešajte.
Prečo sa oplatí skúsiť tento šalát
- Rýchla príprava: využíva už uvarenú ryžu, takže jedlo pripravíte pomerne rýchlo.
- Výživová hodnota: obsahuje sacharidy z ryže, bielkoviny zo strukovín alebo tuniaka, zdravé tuky zo sezamového oleja a arašidov, vitamíny a minerály zo zeleniny a byliniek.
- Flexibilita: jednotlivé ingrediencie môžete obmieňať – hrášok namiesto edamame, petržlen namiesto koriandra, či iné oriešky namiesto arašidov.
Tento recept stojí na troch faktoch:
- Vychladnutá ryža sa dá ľahko premeniť na chrumkavý základ, ak sa upečie alebo opečie.
- Kombinácia s čerstvou zeleninou a kyslasto-pikantným dresingom vytvorí svieži šalát.
- Jednotlivé suroviny si môžete prispôsobiť podľa toho, čo máte doma, bez straty kvality výsledku.