Zmrazujete pečivo? Veľká chyba, horšiu už naozaj nespravíte

Mraznička je v domácnosti nepochybne obrovskou pomocníčkou, vďaka ktorej dokážeme uskladniť množstvo potravín a predĺžiť ich trvanlivosť. V posledných rokoch sa udomácnil názor, že do mrazničky môžeme bez obáv vložiť prakticky všetko, čo nestihneme skonzumovať včas alebo čo chceme mať v zásobe pre prípad potreby. Táto predstava je síce lákavá, avšak v prípade pečiva môže narobiť viac škody než úžitku.

Prečo vôbec pečivo mrazíme

Mnohí ľudia si zjednodušujú každodenný život tým, že nakúpia pečivo vo väčšom množstve. Keďže nikto nechce chodiť po čerstvé rožky či chlieb každé ráno, naporciujú pečivo, uložia ho do mrazničky a neskôr ho podľa potreby rozmrazia. Takto pripravené pečivo na prvý pohľad chutí ako čerstvé a šetrí čas. Toto riešenie sa zdá komfortné, no skrýva v sebe značné riziká.

Skrytá hrozba: plesne v pečive

Základná vlastnosť pečiva, na ktorú neraz zabúdame, je jeho náchylnosť na tvorbu plesní. Nejde pritom iba o plesne, ktoré by ste spoznali na prvý pohľad ako zelené či biele fľaky. Mikroskopické častice plesní sa môžu v pečive rozvíjať bez toho, aby bolo čokoľvek viditeľné voľným okom. Už po 48 hodinách od vytiahnutia pečiva z rúry je riziko, že sa v ňom začínajú rozširovať spóry plesní.

Pokiaľ pečivo vložíte do mrazničky, plesnivenie sa dočasne zastaví, ale úplne nezanikne. Nikdy nemôžete mať istotu, že práve to pečivo, ktoré chcete zmraziť, nezačalo vnútri už mierne plesnivieť. Obrovským omylom je aj ukladať do mrazničky práve upečené, teplé pečivo. Horúce prostredie vo vnútri pečiva totiž môže rast plesní ešte urýchliť, pretože sa v ňom zhromažďuje para a vlhkosť.

Vlhkosť, teplota a urýchlenie procesu plesnivenia

Keď sa potom takto zmrazené pečivo vyberie z mrazničky a nechá sa voľne rozmrazovať, stáva sa veľmi vlhkým a plesne môžu postupovať oveľa rýchlejšie. Nie je výnimkou, že proces plesnivenia pri úplnom rozmrazení už môže byť vo výrazne pokročilom štádiu.

Niektorí ľudia skladujú pečivo v chladničke, no ani to nie je ideálne. V chladničke je totiž väčšia vlhkosť, čo tiež podporuje rast plesní. Navyše sa v nej nachádza mnoho iných potravín, ktoré môžu byť v prípade plesnivenia pečiva kontaminované.

Ako teda pečivo správne skladovať

Najspoľahlivejším a najjednoduchším riešením je kupovať pečivo v takom množstve, ktoré dokážete spotrebovať čo najskôr, ideálne v deň nákupu alebo krátko po ňom. Čím dlhšie je pečivo mimo rúry, tým väčšia je šanca, že sa v ňom začnú tvoriť plesne.

Ak však naozaj potrebujete odložiť napríklad chlieb na neskôr, oplatí sa počkať, kým vychladne a až potom ho zabaliť do čistej bavlnenej utierky alebo ľanového vrecúška. Takto znížite zadržiavanie vlhkosti a spomalíte riziko vzniku plesní.

Zhrnutie

Mrazničku síce využívame ako praktického pomocníka na predĺženie trvanlivosti mnohých potravín, no pri pečive to má svoje úskalia.

Vnútorná vlhkosť a možná prítomnosť skrytých plesní znamenajú, že po rozmrazení sa môže plesnivenie v krátkom čase prudko urýchliť.

V chladničke je pečivo tiež vystavené vyššej vlhkosti, čo jeho čerstvosť a bezpečnosť nezlepšuje.

Najlepšie riešenie je kupovať pečivo v menšom množstve, spotrebovať ho čo najskôr a uchovávať ho tak, aby nemalo podmienky na rast plesní – teda v čistej utierke či v ľanovom vrecúšku pri izbovej teplote.

Dlhodobá čerstvosť pečiva nie je jednoduchá úloha a niekedy je lákavé riešiť ju pomocou mrazničky. Napriek tomu by ste mali zvážiť, či pár ušetrených minút a pohodlie stoja za zvýšené riziko plesní, ktoré môžu byť neviditeľné, no o to škodlivejšie.