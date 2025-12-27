Zimná klasika, ktorá zahreje. Plnené zemiakové knedle s údeným mäsom

V chladnejších mesiacoch siahame po jedlách, ktoré sú sýte, zahrejú nás a pripomenú chute domova. Jedným z takýchto jedál sú plnené zemiakové knedle s údeným mäsom, ktoré sa tradične podávajú s kyslou kapustou a opečenou cibuľkou. Ide o jedlo, ktoré má pevné miesto v českej i slovenskej kuchyni a často sa objavuje na nedeľnom stole.
Pôvod a tradícia
Zemiakové knedle patria medzi jedlá, ktoré sú typické pre stredoeurópsku kuchyňu. Hoci presný historický pôvod plnených zemiakových knedlí nie je detailne zdokumentovaný, je známe, že už v 19. storočí sa v domácnostiach bežne pripravovali rôzne knedle – sladké aj slané. Plnili sa zvyškami pečeného mäsa, najmä bravčového, kačacieho či husacieho, aby sa suroviny čo najlepšie využili.
Údené mäso, ktoré je dnes najčastejšou plnkou, sa do receptu dostalo pravdepodobne až neskôr, keď sa stalo bežne dostupným a obľúbeným. Takéto jedlá boli praktické, výdatné a cenovo dostupné. Dnes ich považujeme za tradičnú domácu kuchyňu, ktorú si mnohí spájajú s detstvom.
Recept na plnené zemiakové knedle s údeným mäsom
Suroviny:
- 880 g zemiakov (ideálne varené deň vopred v šupke)
- 300 g údenej bravčovej krkovičky alebo bôčika
- 200 g hrubej múky
- 80 g detskej krupice
- 1 vajce
- soľ
- hladká múka na pomúčenie
- 4 cibule
- 500 g kyslej kapusty
- 4 lyžice bravčovej masti
- cukor podľa chuti
Postup:
- Údené mäso nakrájajte na malé kocky. Jednu cibuľu nasekajte nadrobno a opečte ju na lyžici masti. Pridajte mäso a krátko orestujte. Odstavte a nechajte vychladnúť.
- Kapustu krátko prepláchnite (ak je veľmi kyslá), uvarte v čistej vode a sceďte. Na ďalšej lyžici masti opečte cibuľu, pridajte kapustu a trochu cukru (podľa chuti). Dusíme, kým sa neodparí väčšina vody. Ak chcete dosiahnuť jemne karamelovú chuť, môžete najprv skaramelizovať cukor, až potom pridať kapustu.
- Zvyšné 2 cibule nakrájajte nadrobno a opečte na masti dozlatista – túto cibuľku použijete na dochutenie pri servírovaní.
- Zemiaky, uvarené v šupke a vychladnuté, ošúpte a nastrúhajte najemno.
- Pridajte múku, krupicu, vajce, štipku soli a vypracujte kompaktné cesto. Pracujte rýchlo – zemiakové cesto redne.
- Cesto rozdeľte na rovnaké kúsky a vytvarujte placky. Do stredu každej položte lyžicu údeného mäsa s cibuľou, zabaľte a vytvarujte knedľu.
- V hrnci priveďte do varu osolenú vodu. Knedle vkladajte opatrne a varte ich 10–15 minút (podľa veľkosti).
- Po uvarení ich vyberte dierkovanou naberačkou a nechajte krátko odkvapkať.
Servírovanie
Podávajte horúce knedle s dusenou kyslou kapustou a posypte ich dozlatista opečenou cibuľkou. Môžete pridať aj lyžicu výpeku z masti pre ešte intenzívnejšiu chuť.
Tip na záver
Ak si chcete ušetriť čas, zemiaky si uvarte deň vopred – budú suchšie, cesto bude pevnejšie a jednoduchšie na spracovanie. Tiež si pripravte všetky komponenty vopred – mäso, kapustu aj cibuľu – a samotné tvarovanie a varenie knedlí bude už len finálnym krokom.
Plnené zemiakové knedle nie sú len výdatným jedlom, ale aj nositeľom kulinárnej tradície. Hoci sa ich príprava môže zdať zdĺhavá, výsledok vždy stojí za to – vôňa údeného mäsa, kapusty a opečenej cibuľky totiž dokáže vykúzliť tú pravú domácu atmosféru aj v tej najtuhšej zime.