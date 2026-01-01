Zdravie v každej lyžici. Kyslá šošovica spája chuť, vlákninu aj tradíciu na jednom tanieri

Kyslá šošovica patrí medzi tie jedlá, ktoré v sebe nesú kus domova, spomienky na babičkinu kuchyňu aj vôňu nedeľného obeda. Napriek svojej jednoduchosti má čo ponúknuť aj dnešnému človeku, ktorý hľadá vyvážené, zdravé a výživné jedlo. Každá lyžica tejto klasiky prináša nielen príjemne kyslastú chuť a sýtosť, ale aj množstvo vlákniny, rastlinných bielkovín a minerálov prospešných pre trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu.
Ak sa chcete inšpirovať, pozrite si aj video recept od Cuketky na YouTube:
Tradičné jedlo s moderným významom
V minulosti bola šošovica symbolom hojnosti a často sa pripravovala počas sviatkov či na Nový rok – verilo sa, že prináša peniaze a šťastie. Dnes sa do našich kuchýň vracia ako výživné, jednoduché a cenovo dostupné jedlo, ktoré si zaslúži miesto na stole počas celého roka. Je ideálna ako hlavné jedlo, ale výborne chutí aj ako príloha – napríklad k vajíčku natvrdo, kyslej uhorke alebo kúsku údeného mäsa.
Jej kyslastá chuť dodáva pokrmu sviežosť, vďaka čomu sa nikdy nepreje. A keďže ide o jedlo z jedného hrnca, zvládne ho aj ten, kto v kuchyni ešte len začína.
„Najlepšia kyslá šošovica vznikne, keď si naozaj dáte záležať na cibuľke a zápražke. Cibuľu nechajte pomaly dozlatista a zápražku dobre rozmiešajte, aby sa nezrazila,“ radí šéfkuchár.
Prečo zaradiť šošovicu do jedálnička?
Šošovica je jednou z najzdravších strukovín. Obsahuje množstvo vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha udržiavať zdravú hladinu cholesterolu. Je zdrojom rastlinných bielkovín, železa, horčíka aj draslíka – živín, ktoré prospievajú srdcu, svalom a nervovej sústave. Okrem toho má nízky obsah tuku, čo z nej robí skvelú voľbu pre tých, ktorí sa snažia jesť ľahšie, ale výživne.
Recept na kyslú šošovicu
Ingrediencie:
- 250 g hnedej šošovice
- 1 cibuľa
- 2 lyžice oleja alebo masti
- 2 lyžice hladkej múky
- 2 lyžice octu
- 1 lyžička cukru
- soľ, čierne korenie, bobkový list
- varené vajce alebo údené mäso na podávanie
Postup:
- Šošovicu prepláchnite a nechajte ju cez noc namočenú vo vode.
- Na druhý deň ju uvarte domäkka spolu s bobkovým listom a štipkou soli.
- Na panvici pripravte zápražku z oleja (alebo masti) a múky. Pridajte nadrobno nakrájanú cibuľu a pomaly ju opečte dozlatista.
- Zápražku zalejte časťou vývaru alebo vodou, v ktorej sa varila šošovica, dobre premiešajte a nechajte prevrieť.
- Všetko vlejte do šošovice, dôkladne premiešajte a dochuťte octom, cukrom, soľou a korením podľa chuti.
- Podávajte teplé, ideálne s vajíčkom natvrdo, kyslou uhorkou alebo s kúskom údeného mäsa.
Kyslá šošovica je dôkazom, že aj skromné jedlo dokáže byť lahodné, sýte a výživné. V jednej miske sa spája tradícia, poctivosť a zdravie – presne tak, ako to kedysi vedeli naše staré mamy. A ako sa hovorí: kto má šošovicu často na tanieri, ten má nielen spokojný žalúdok, ale aj zdravé srdce.