Zdravie v každej lyžici. Kyslá šošovica spája chuť, vlákninu aj tradíciu na jednom tanieri

Kyslá šošovicová polievka
Kyslá šošovicová polievka Foto: František Stacho

Kyslá šošovica patrí medzi tie jedlá, ktoré v sebe nesú kus domova, spomienky na babičkinu kuchyňu aj vôňu nedeľného obeda. Napriek svojej jednoduchosti má čo ponúknuť aj dnešnému človeku, ktorý hľadá vyvážené, zdravé a výživné jedlo. Každá lyžica tejto klasiky prináša nielen príjemne kyslastú chuť a sýtosť, ale aj množstvo vlákniny, rastlinných bielkovín a minerálov prospešných pre trávenie, imunitu a celkové zdravie organizmu.

Tradičné jedlo s moderným významom

V minulosti bola šošovica symbolom hojnosti a často sa pripravovala počas sviatkov či na Nový rok – verilo sa, že prináša peniaze a šťastie. Dnes sa do našich kuchýň vracia ako výživné, jednoduché a cenovo dostupné jedlo, ktoré si zaslúži miesto na stole počas celého roka. Je ideálna ako hlavné jedlo, ale výborne chutí aj ako príloha – napríklad k vajíčku natvrdo, kyslej uhorke alebo kúsku údeného mäsa.

Jej kyslastá chuť dodáva pokrmu sviežosť, vďaka čomu sa nikdy nepreje. A keďže ide o jedlo z jedného hrnca, zvládne ho aj ten, kto v kuchyni ešte len začína.

„Najlepšia kyslá šošovica vznikne, keď si naozaj dáte záležať na cibuľke a zápražke. Cibuľu nechajte pomaly dozlatista a zápražku dobre rozmiešajte, aby sa nezrazila,“ radí šéfkuchár

Prečo zaradiť šošovicu do jedálnička?

Šošovica je jednou z najzdravších strukovín. Obsahuje množstvo vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha udržiavať zdravú hladinu cholesterolu. Je zdrojom rastlinných bielkovín, železa, horčíka aj draslíka – živín, ktoré prospievajú srdcu, svalom a nervovej sústave. Okrem toho má nízky obsah tuku, čo z nej robí skvelú voľbu pre tých, ktorí sa snažia jesť ľahšie, ale výživne.

Recept na kyslú šošovicu

Ingrediencie:

  • 250 g hnedej šošovice
  • 1 cibuľa
  • 2 lyžice oleja alebo masti
  • 2 lyžice hladkej múky
  • 2 lyžice octu
  • 1 lyžička cukru
  • soľ, čierne korenie, bobkový list
  • varené vajce alebo údené mäso na podávanie

Postup:

  1. Šošovicu prepláchnite a nechajte ju cez noc namočenú vo vode.
  2. Na druhý deň ju uvarte domäkka spolu s bobkovým listom a štipkou soli.
  3. Na panvici pripravte zápražku z oleja (alebo masti) a múky. Pridajte nadrobno nakrájanú cibuľu a pomaly ju opečte dozlatista.
  4. Zápražku zalejte časťou vývaru alebo vodou, v ktorej sa varila šošovica, dobre premiešajte a nechajte prevrieť.
  5. Všetko vlejte do šošovice, dôkladne premiešajte a dochuťte octom, cukrom, soľou a korením podľa chuti.
  6. Podávajte teplé, ideálne s vajíčkom natvrdo, kyslou uhorkou alebo s kúskom údeného mäsa.

Kyslá šošovica je dôkazom, že aj skromné jedlo dokáže byť lahodné, sýte a výživné. V jednej miske sa spája tradícia, poctivosť a zdravie – presne tak, ako to kedysi vedeli naše staré mamy. A ako sa hovorí: kto má šošovicu často na tanieri, ten má nielen spokojný žalúdok, ale aj zdravé srdce.

