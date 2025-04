Zbožňujete hortenzie? Možno prišiel čas rozlúčiť sa s nimi. Prezradíme vám, prečo a čím ich nahradiť

Milujete hortenzie a roky ste si ich nevedeli vynachváliť? Najmä pre ich dlhotrvajúce kvety a pomerne nenáročné pestovanie si mnoho záhradkárov bez nich svoju záhradu ani nevie predstaviť. No v posledných sezónach sa začína ukazovať, že tieto nádherné kry môžu mať v našich končinách čoraz väčšie problémy. Prečo by ste mohli zvážiť, či ich sadiť aj naďalej? A čím by ste ich v teplejších a suchších oblastiach mohli nahradiť?

Hortenzie majú problémy s extrémnymi horúčavami

Hoci sa hortenzie (najmä druhy Hydrangea arborescens a Hydrangea macrophylla) tešia obrovskej popularite, mnohí pestovatelia v posledných rokoch upozorňujú, že tieto kry stále viac trpia v dôsledku horúcejších a suchších letných období. Kým kedysi ešte dokázali prežiť tradičné stredoeurópske podmienky, v súčasnosti sa zdá, akoby sa sem v lete presunula klíma príznačná pre Španielsko či Taliansko.

Vysoké teploty, ktoré pretrvávajú aj niekoľko týždňov po sebe, navyše sprevádza nedostatok zrážok. Ak teplomer pravidelne prekračuje tridsiatku a za celý týždeň spadne pár kvapiek, hortenzie jednoducho trpia. Ich listy začnú vädnúť, strácajú farbu a kvety majú sklony k rýchlemu zosychaniu a hnednutiu.

Názor odborníkov

Známa záhradníčka upozorňuje, že je čas prehodnotiť, aké rastliny sa budú v najteplejších oblastiach dariť a ktoré nie. Podľa nej je práve hortenzia prvou z tých, ktorá znáša stále sa zvyšujúce teploty čoraz ťažšie.

V horských či podhorských regiónoch, kde je chladnejšie a vlhkejšie, sa zatiaľ nemusia pestovatelia ničoho obávať. Pokiaľ však žijete v nížinách so suchým a horúcim letným počasím, môže nastať situácia, že aj pri každodennom polievaní budú kríky vyzerať úboho. Ako vraví záhradníčka: „Môžete pri nich stáť a polievať ich od rána do večera, no tropické horúčavy a spaľujúce slnko nezmeníte.“

Prílišná starostlivosť nepomôže

Častá zálievka je pre hortenzie síce dôležitá, ale nie vždy postačí na to, aby rozkvitli do krásy ako kedysi. Ak je vzduch príliš suchý a teploty dosahujú extrémy, ani výdatnejšia zálievka nevie úplne eliminovať poškodenie listov a kvetov. Dlhé obdobia bez dažďa a trvajúce vlny horúčav sú vyslovene stresové situácie pre každú rastlinu, no hortenzie sú na prísun vlahy obzvlášť citlivé.

Alternatíva: Lagerstrémia indická

Hoci sa zdá, že hortenzie môžu mať v teplejších pásmach čoraz zložitejšie podmienky, nie je dôvod zúfať. Môžete totiž siahnuť po druhoch, ktoré znášajú podobné horúčavy a obdobia sucha lepšie, a zároveň vás potešia nádherným a dlhotrvajúcim kvetením. Jedným z takýchto kandidátov je Lagerstrémia indická (Lagerstroemia indica), známa aj ako pukol indický, krepová myrta alebo ľudovo „indický orgován“.

Táto teplomilná drevina pochádza z južnej a juhovýchodnej Ázie, kde sa teší dlhým a intenzívnym letným teplotám. Vďaka šľachtiteľom dnes máme k dispozícii množstvo kultivarov, ktoré sú prekvapivo odolné aj voči zimným mrazom – uvádza sa, že niektoré zvládnu teploty do -23 °C, pokiaľ sú dôkladne prikryté mulčom.

Nádherné, dlhé a farebné kvitnutie

Lagerstrémia vás očarí najmä svojimi kvetmi, ktoré môžu vydržať na výhonoch neuveriteľné tri mesiace. Farby sú skutočne pestré: od snehobielej, cez jemne fialkovú až po sýtu ružovú či výraznú šarlátovú. Tieto očarujúce kvety sa objavujú spravidla v druhej polovici leta, často v júli alebo auguste, a vytrvajú až do septembra, prípadne októbra.

Pokiaľ ste obdivovali husté súkvetia klasického orgovánu, tak lagerstrémia vám môže pripomenúť jeho bohaté metliny, pričom ponúka ešte dlhšie a intenzívnejšie kvitnutie. Výhodou tejto dreviny je aj to, že si dokáže poradiť s vyššími teplotami, hoci potrebuje dostatok slnečného svetla a primeranú vlahu.

Ako lagerstrémiu pestovať

Keďže je pukol indický pôvodne teplomilná rastlina, vyžaduje dostatok slnka – čím viac ho má, tým bohatšie bude kvitnúť. Na stanovisku s celodenným slnečným žiarením sa mu darí najlepšie. Čo sa týka pôdy, obľubuje humózny, priepustný substrát s mierne kyslým alebo neutrálnym pH. Dajte však pozor na trvalo zamokrené, ťažké pôdy, kde by mohli korene začať zahnívať.

Dôležité je tiež správne načasovanie výsadby. Najlepšie je sadiť na jar, aby si rastlina stihla vytvoriť dostatočne pevný koreňový systém ešte pred príchodom zimy. Na zime ocení mulč – nielen kvôli ochrane pred mrazom, ale aj preto, že mulčovanie pomáha udržať vlahu v pôde počas horúceho leta. Niektoré kompaktnejšie odrody sú vhodné dokonca do črepníkov, čo ocenia majitelia menších dvorov alebo terás.

Kde vynikne najviac

Lagerstrémia indická sa hodí do okrasných záhonov ako dominanta aj do zmiešaných skupín k iným suchomilným rastlinám. Často sa uplatňuje tam, kde kedysi kraľovali hortenzie alebo orgovány, no dnes už nedokážu zvládať letné horúčavy. Ak vám ide o naozaj bohaté kvitnutie, radšej ju neumiestňujte do polotieňa, pretože v polotmavých kútoch môže byť kvitnutie menej výrazné.

Nádej pre hortenzie

Neznamená to, že by ste sa s hortenziami museli definitívne rozlúčiť. Ak žijete v chladnejších alebo na zrážky bohatších oblastiach, stále môžu byť klenotom vašej záhrady. No ak patríte k tým, ktorí dlhé roky márne zápasia s ich vysychaním a úpalom v slnečných nížinách, stojí za to porozmýšľať o alternatívach, akou je práve krepová myrta.

V záhradníctve vždy platí, že ak sa jednej rastline prestane dariť, iná ju môže nahradiť – a často so skvelým výsledkom. Aj vďaka globálnemu otepľovaniu sa k nám postupne dostávajú druhy, ktoré by pred pár desaťročiami neprežili. Možno práve preto nastal čas objaviť krásu a prednosti lagerstrémie, ktorú sme donedávna v našich zemepisných šírkach pestovali iba zriedkavo.

Zhrnutie

Hortenzie (najmä tie s veľkými kvetmi) majú rady dostatok vlahy a znášajú skôr miernejšie teploty.

(najmä tie s veľkými kvetmi) majú rady dostatok vlahy a znášajú skôr miernejšie teploty. Horúčavy a dlhodobé sucho im v nížinách a teplých oblastiach robia problémy; ani výdatná zálievka nezabráni spáleniu kvetov a listov.

im v nížinách a teplých oblastiach robia problémy; ani výdatná zálievka nezabráni spáleniu kvetov a listov. Lagerstrémia indická je výbornou náhradou do záhrad, ktoré sú vystavené vyšším teplotám a suchu. Ponúka mimoriadne dlhé obdobie kvitnutia, pestré farby kvetov a vďaka šľachteniu znesie i pomerne tuhé mrazy.

je výbornou náhradou do záhrad, ktoré sú vystavené vyšším teplotám a suchu. Ponúka mimoriadne dlhé obdobie kvitnutia, pestré farby kvetov a vďaka šľachteniu znesie i pomerne tuhé mrazy. Dbajte na dostatočne slnečné stanovisko , priepustnú pôdu a pravidelné (hoci nie prehnané) zavlažovanie.

, priepustnú pôdu a pravidelné (hoci nie prehnané) zavlažovanie. Pestovanie si viete prispôsobiť podľa lokality – v chladnejších regiónoch zvoľte menšie, kompaktnejšie kultivary a na zimu doprajte rastlinám dôslednú ochranu.

Ak vám hortenzie pre sucho už nerobia radosť, nebojte sa vyraziť do záhradníctva a objaviť čaro iných kvitnúcich kríkov. Každá záhrada tak dostáva šancu osviežiť svoj vzhľad a prispôsobiť sa podmienkam, ktoré prináša meniaca sa klíma. Lagerstrémia indická vám môže poskytnúť práve to rozprávkové kvitnutie, ktoré ste si u hortenzií vždy priali – a navyše bez večného boja s nedostatkom vlahy a spaľujúcim slnkom.