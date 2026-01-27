Zbohom horným kuchynským skrinkám. Nový cenovo dostupný trend je odolný, nekrúti sa a neplesnivie

V posledných rokoch sa v interiérovom dizajne objavil trend, ktorý nahrádza tradičné horné kuchynské skrinky otvorenými policami. Kým kedysi bolo bežné dopĺňať kuchyňu skrinkami až po strop, súčasné riešenia často pracujú s odľahčeným horným priestorom. Dôvodom nie je len estetika – zmena prináša aj niekoľko praktických výhod, ktoré sú objektívne merateľné alebo logicky vysvetliteľné.
Video s inšpiráciami pre otvorené kuchynské police
Pre ľudí, ktorí zvažujú zmenu v kuchyni, môže byť užitočné pozrieť si rôzne praktické a dizajnové riešenia. Toto video ponúka 25 príkladov usporiadania otvorených políc v kuchyni:
Prečo sa odklon od uzavretých horných skriniek objavil?
Horné kuchynské skrinky znižujú vizuálny priestor v kuchyni a môžu obmedzovať prienik prirodzeného svetla, najmä v menších miestnostiach alebo kuchyniach s jedným oknom. Otvorené police tento efekt zmierňujú, pretože nezakrývajú stenu v takej miere a priestor pôsobí opticky väčší.
K uzavretým skrinkám sa viaže aj ďalší fakt: ak sú vyrobené z materiálov citlivých na vlhkosť (napríklad MDF alebo drevotrieska), v prípade dlhodobého pôsobenia pary môžu časom napučať alebo sa môžu poškodiť ich hrany a povrchy. Nejde však o problém všetkých skriniek, ale o riziko spojené s konkrétnymi materiálmi a nedostatočným odvetraním.
Otvorené police a prúdenie vzduchu
Otvorený úložný systém umožňuje voľnejšiu cirkuláciu vzduchu než uzavreté skrinky. V praxi to znamená, že para z varenia sa nedrží v uzavretom priestore, čo môže znižovať riziko kondenzácie. To však neznamená, že sa v kuchyni nevyskytne vlhkosť vôbec — tú ovplyvňuje vetranie, kvalita digestora, typ varenia aj celková vlhkosť v domácnosti.
Police sú zároveň priebežne na očiach, takže ak sa na ich povrchu objaví vlhkosť alebo nečistoty, používateľ si to skôr všimne a môže zasiahnuť.
Materiály otvorených políc
Na otvorené police sa bežne používajú:
- masívne drevo
- kovové konštrukcie
- laminované alebo kompozitné dosky
- kameň či betón (v moderných kuchyniach)
Ide o materiály, ktoré sú v prípade správneho ošetrenia alebo povrchovej úpravy dostatočne odolné aj pri bežnej kuchynskej prevádzke. Policové systémy nemajú uzavreté dutiny, takže nehrozí hromadenie vlhkosti na miestach, ktoré nie sú vizuálne prístupné.
Finančná stránka: otvorené police môžu byť lacnejšie
Konštrukcia políc je zvyčajne jednoduchšia ako konštrukcia skriniek s dvierkami, pantmi a korpusom. V mnohých prípadoch tak môžu byť lacnejšou alternatívou. Na celkovú cenu však vplývajú faktory ako:
- použitý materiál
- nosnosť a typ konzol
- dĺžka políc
- povrchová úprava
V niektorých kuchyniach stačí odstrániť horné skrinky a na ich miesto upevniť police, čo výrazne znižuje náklady na úpravu priestoru.
Vizuálny efekt a praktické používanie
Otvorené police odhaľujú uložené predmety, takže kuchyňa pôsobí osobnejšie. Zároveň si však vyžadujú pravidelné udržiavanie poriadku, pretože všetky položky sú viditeľné. Mnoho domácností preto kombinuje oba typy riešení:
- dole zostávajú uzavreté skrinky na predmety, ktoré nechcú mať na očiach
- hore sú police určené na každodenné používané kusy riadu alebo dekoratívne predmety
Tento spôsob vytvára praktický kompromis medzi úložným priestorom a vizuálnym odľahčením kuchyne.
Trend, ktorý sa prispôsobuje potrebám domácnosti
Otvorené police nepredstavujú univerzálne lepšie alebo horšie riešenie než klasické horné skrinky. Ide o alternatívu, ktorá môže priniesť:
- jednoduchší prístup k predmetom
- opticky väčší a svetlejší priestor
- lacnejšie zhotovenie horných úložných plôch
Na druhej strane však vyžaduje viac starostlivosti, pretože sa na nich rýchlejšie kumuluje prach a predmety sú neustále na očiach.
Záver
Kuchyne s otvorenými policami predstavujú jeden z moderných trendov v interiérovom dizajne. Opierajú sa o reálne výhody — jednoduchšiu údržbu, lepšiu cirkuláciu vzduchu a optické odľahčenie priestoru. Nie sú však riešením pre každého a ich vhodnosť závisí od potrieb domácnosti, preferencií používateľa a celkového dispozičného riešenia kuchyne.
Otvorené police preto nemožno považovať za „lepší“ alebo „zdravší“ variant v absolútnom zmysle, ale ide o funkčnú alternatívu, ktorá môže v mnohých domácnostiach dobre fungovať.