Zbavte sa myší raz a navždy. 6 overených spôsobov, ktoré naozaj fungujú

Výskyt myší v dome alebo na chalupe nikdy nie je príjemná skúsenosť. Okrem toho, že sú zdrojom nečistoty a nepríjemného zápachu, predstavujú aj reálne riziko pre zdravie človeka. Myši totiž môžu prenášať infekčné choroby a zároveň dokážu poškodiť elektrické káble, nábytok či potraviny v špajzi. Ak sa raz usadia, zbaviť sa ich nebýva jednoduché. Existujú však postupy, ktoré fungujú spoľahlivo a sú odporúčané odborníkmi na deratizáciu.
1. Dôkladný poriadok a hygiena
Základom prevencie je čistota. Myši priťahuje najmä chaos, nahromadené predmety a voľne dostupné zvyšky jedla. Preto:
- pravidelne upratujte a nenechávajte kopy nepotrebných vecí, v ktorých by sa mohli schovávať
- všetky odpadkové koše majte uzatvorené
- potraviny skladujte v uzatvárateľných nádobách alebo v chladničke
- zvyšky krmiva domácich zvierat nedávajte voľne cez noc
Ak myši nenájdu potravu ani vhodné úkryty, vaša domácnosť pre nich stratí atraktivitu.
2. Kontrola dreva a skladov
Ak kúrite drevom, dávajte si pozor, kde ho skladujete. Naukladané polená v blízkosti domu sú ideálnym útočiskom pre hlodavce. Drevo by malo byť uložené ďalej od stien domu a najlepšie vyvýšené nad zemou. Pravidelne ho kontrolujte, aby ste odhalili prípadný výskyt myší.
Podobne je to aj s rôznymi kôlňami, záhradnými domčekmi či skladmi – všetky by mali byť udržiavané a bez otvorov, cez ktoré by sa hlodavce mohli dostať dnu.
3. Obmedzenie prístupu k vode
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že myši potrebujú len potravu, voda je pre ne rovnako dôležitá. Otvorené sudy na dažďovú vodu či nádoby na dvore im poskytujú zdroj tekutín. Preto je vhodné tieto nádoby zakrývať poklopmi alebo hustou mriežkou.
4. Mechanické pasce – najúčinnejšia domáca metóda
Ak sa myši do domu predsa len dostanú, najspoľahlivejším riešením zostávajú pasce. Klasické mechanické pasce sú lacné, účinné a fungujú rýchlo. Dôležité je správne umiestnenie – najlepšie pozdĺž stien, v rohoch miestností alebo tam, kde ste zbadali stopy po ich pohybe (trus, ohryzené potraviny).
Ako návnadu možno použiť arašidy, kúsky chleba s arašidovým maslom či syr, ktoré myši lákajú.
5. Lepové pasce a moderné odpudzovače
Ďalšou možnosťou sú lepové pasce. Ich nevýhodou je, že myš nezabijú okamžite, čo niektorí ľudia vnímajú ako nehumánne riešenie. Alternatívou môžu byť ultrazvukové odpudzovače, ktoré vydávajú zvukové frekvencie rušivé pre hlodavce, no pre ľudí a väčšinu domácich zvierat sú nepočuteľné. Ich účinnosť sa môže líšiť, ale ako doplnok k pasciam môžu pomôcť.
6. Kedy zavolať odborníkov?
Ak sa myši premnožia, alebo ak sa ich nedokážete zbaviť ani po nasadení viacerých metód, je najlepším riešením zavolať profesionálnu deratizačnú službu. Odborníci majú k dispozícii overené chemické prípravky aj moderné technológie, ktoré dokážu problém vyriešiť rýchlo a efektívne.
Najlepšou ochranou pred myšami je prevencia – čistota, uzavreté potraviny, zabezpečené odpadky a kontrola úkrytov. Ak sa hlodavce aj napriek tomu dostanú dnu, klasické pasce zostávajú najistejším spôsobom, ako ich odstrániť. Pri väčšom výskyte je však vždy bezpečnejšie obrátiť sa na odborníkov.