Zázrak jesene. Tento oranžový poklad posilní imunitu a pripravíte z neho sirup, marmeládu aj pikantnú omáčku

Rakytník patrí medzi rastliny, ktoré si právom vyslúžili označenie „zázrak prírody“. Jeho malé oranžové bobuľky ukrývajú obrovské množstvo vitamínov a prospešných látok. Ak však neviete, ako ich využiť, prinášame vám tri jednoduché a chutné recepty, vďaka ktorým spracujete úrodu do zásoby.
Prečo je rakytník taký výnimočný?
Možno ste si ho všimli pri cestách alebo na okrajoch polí – nenápadný tŕnitý ker s oranžovými plodmi. Je to odolná rastlina, ktorá zvládne sucho aj mráz a darí sa jej takmer všade – od Európy, cez Rusko, až po Áziu.
U nás sa pestuje nielen pre dekoratívny vzhľad, ale najmä kvôli plodom. Tie sú totiž jedným z najbohatších prírodných zdrojov vitamínu C. Okrem toho obsahujú vitamíny A, E, skupinu B, cenné antioxidanty a rakytníkový olej, ktorý sa využíva aj v kozmetike a prírodnom liečiteľstve.
Chuť bobúľ je výrazne kyslá, až trpká, preto sa zvyčajne nekonzumujú priamo. Skvelo sa však dopĺňajú so sladším ovocím – napríklad s jablkami, hruškami alebo hroznom. Dosladením cukrom či medom sa chuť zjemní, pričom všetky dôležité látky zostanú zachované.
Možností využitia je mnoho: z rakytníka sa pripravuje šťava, sirup, džem či marmeláda, môže sa sušiť na čaj alebo zamraziť do smoothie. V Rusku sa z neho vyrába dokonca víno a olej, v Mongolsku tradičné omáčky a v Nemecku aj zmrzlina. Vďaka prirodzenému obsahu kyselín majú výrobky dlhú trvanlivosť a sviežu chuť.
1. Rýchly rakytníkový sirup
Najjednoduchší spôsob, ako uchovať vitamíny na zimu a mať po ruke základ na čaj či domácu limonádu. Sirup výborne poslúži aj na dochutenie dezertov alebo zmrzliny.
Ingrediencie:
- 1 kg rakytníkových plodov
- 1 liter vody
- 500 g želírovacieho cukru
Postup:
Plody opláchnite, zalejte vodou a krátko povarte. Následne ich rozmixujte a cez jemné sitko odstráňte semienka. Do šťavy prisypte želírovací cukor a povarte, kým sa úplne nerozpustí. Horúci sirup nalejte do čistých fliaš, uzavrite sterilizovanými viečkami a otočte hrdlom nadol. Skladujte na chladnom a tmavom mieste.
2. Domáca rakytníková marmeláda
Rakytník sa výborne hodí do marmelád. V spojení s jablkami sa prirodzene zahustí, takže nie je nutné používať želírovací cukor. Výborne chutí aj s hruškami a pre ešte zaujímavejšiu chuť môžete pridať klinček, škoricu, vanilku alebo kvapku rumu.
Ingrediencie:
- 1 kg plodov rakytníka
- 500 g jabĺk
- 700 g cukru
Postup:
Rakytník spolu s jablkami krátko poduste, kým zmäknú. Potom ich prepasírujte a vráťte do hrnca. Prisypte cukor a varte, kým zmes nezhustne. Horúcu marmeládu plňte do čistých pohárov, dobre uzavrite a otočte hore dnom. Najlepšie vydrží uskladnená na suchom, chladnom a tmavom mieste.
3. Pikantná rakytníková omáčka k mäsu
Táto omáčka je dôkazom, že rakytník sa nemusí využívať len na sladko. Jej sladkokyslá a zároveň štipľavá chuť sa hodí k pečenému mäsu, hydine, bravčovine, ale aj k syrom z grilu.
Ingrediencie:
- 300 g rakytníkových plodov
- 1 menšia cibuľa
- 1 čili paprička
- 2 lyžice medu
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup:
Plody dajte variť spolu s nakrájanou cibuľou a čili papričkou, podlejte trochou vody. Keď zmäknú, prepasírujte ich, vráťte na oheň, pridajte med, soľ a korenie a krátko prevarte. Podávať ju môžete teplú aj studenú – vždy bude jedinečným doplnkom k mäsu alebo syru.
Rakytník je právom označovaný za zlatý poklad jesene. Či už z neho pripravíte sirup, marmeládu alebo pikantnú omáčku, vždy získate niečo nielen chutné, ale aj mimoriadne prospešné pre zdravie. Vďaka obsahu vitamínov posilňuje imunitu, podporuje trávenie a pomáha telu lepšie zvládať náročné obdobia jesene a zimy.