Zázračná superpotravina z našej prírody. Šípky majú viac vitamínu C než pomaranče

Na prvý pohľad ide len o obyčajný tŕnistý ker, ktorý rastie pri cestách či na okrajoch lesov. No za svojimi pichľavými vetvami skrýva nesmierny poklad – šípky. Červené plody šípovej ruže patria medzi najhodnotnejšie dary jesennej prírody. Obsahujú tak obrovské množstvo vitamínu C, že svojou koncentráciou bez problémov prekonajú aj citrusy. Ak si z nich pripravíte čaj, sirup alebo marmeládu, posilníte nielen imunitu, ale aj celkové zdravie.
Jesenná hviezda medzi rastlinami
Ruža šípková začína na jar nenápadne kvitnúť jemnými ružovkastými kvetmi. V lete ju často prehliadneme, no na jeseň prichádza jej veľká chvíľa – vetvičky obsypané šípkami sa rozžiaria sýtočervenou farbou. Nájdete ich v živých plotoch, na medziach, pri cestách aj na kraji lesov. Zber síce nie je jednoduchý, pretože tŕne dokážu potrápiť ruky, ale odmena v podobe plného košíka plodov stojí za to.
Doma tak získate zásobu vitamínov na celú zimu a navyše ingredienciu, z ktorej sa dajú pripraviť lahodné dobroty – od čaju až po šípkový džem.
Šípky v histórii: plody bohov aj zdroj v čase vojny
Šípky rozhodne nie sú objavom modernej doby. Už starí Gréci ich nazývali „plodmi bohov“ a používali ich na posilnenie zdravia. Počas druhej svetovej vojny v Británii dokonca organizovali ich hromadný zber. Keďže citrusy boli nedostatkovým tovarom, šípky sa stali hlavným zdrojom vitamínu C pre obyvateľstvo.
Nie je sa čomu čudovať – vedecké výskumy potvrdili, že šípky obsahujú viac vitamínu C než čierne ríbezle, ananás či brokolica. Šálka šípkového čaju je preto výbornou prevenciou proti nachladnutiu či chrípke.
Malý plod, obrovská sila
Šípky sú akoby prírodný multivitamín. Obsahujú širokú paletu látok, ktoré pôsobia blahodarne na celý organizmus:
- Vitamín C – v desiatich násobkoch oproti pomaranču.
- Vitamín A – nevyhnutný pre zdravý zrak, pokožku a imunitu.
- Minerály – železo, vápnik, horčík a draslík, ktoré posilňujú telo.
- Antioxidanty – flavonoidy a polyfenoly chránia bunky pred starnutím a chorobami.
Keď si to zhrnieme, šípky možno nazvať najzdravším plodom jesene.
Čo všetko dokážu šípky
Ich účinky ďaleko presahujú posilnenie imunity:
- zmierňujú bolesti kĺbov a zápaly pri artritíde
- šípkový olej je účinným bojovníkom proti vráskam
- pomáhajú pri tráviacich problémoch, napríklad pri zápche
- prospievajú srdcu – znižujú cholesterol a podporujú zdravé cievy
- dodávajú vitalitu a energiu, keďže spájajú silu vitamínu C a lykopénu
Najvhodnejší čas na zber je od septembra do novembra, keď majú plody sýtu červenú farbu a sú tvrdé. Určite sa vyhnite kríkom pri cestách – šípky znečistené výfukovými plynmi do čaju nepatria. Správne usušené plody vám vydržia aj niekoľko rokov, stačí ich uchovávať v sklenenej nádobe na tmavom a suchom mieste.
Šípky v kuchyni
Možnosti využitia šípok sú takmer neobmedzené. Známa je šípková omáčka k divine, no pripraviť si môžete aj sladšie varianty – džem, sirup či osviežujúci čaj.
Recept na šípkový čaj
- 2 lyžice sušených šípok
- 500 ml vody
Šípky zalejte studenou vodou a nechajte macerovať aspoň hodinu. Potom priveďte k varu a nechajte lúhovať ešte 10 minút. Preceďte cez plátno, oslaďte medom a vychutnajte si.
Recept na šípkový sirup
- 600 g šípok
- 1 liter vody
- 800 g cukru
- 2 lyžičky medu
- šťava z 1 citróna
Rozdrvené šípky zalejte vodou a nechajte lúhovať cez noc. Druhý deň zohrejte (nevariť!), sceďte cez sitko, pridajte cukor, med a citrónovú šťavu. Uchovávajte v chladničke.
Recept na šípkovú marmeládu
- 1,2 kg čerstvých šípok
- 500 g cukru
- štipka škorice a mletého klinčeka
Šípky zbavené semien a chĺpkov povarte do mäkka, rozmixujte a prepasírujte. Na dva diely hmoty pridajte jeden diel cukru a koreniny, varte do zhustnutia. Horúcu marmeládu naplňte do pohárov a sterilizujte. Výborne chutí s pečivom, syrmi či k divine.
Kedy sa šípkam vyhnúť
Hoci sú šípky zdraviu veľmi prospešné, existujú situácie, keď treba byť opatrný:
- môžu vyvolať alergickú reakciu
- pri tehotenstve a dojčení je lepšie poradiť sa s lekárom
- neodporúčajú sa pri problémoch s obličkovými kameňmi (obsahujú oxaláty)
- vysoký obsah vitamínu C zvyšuje vstrebávanie železa, čo nemusí vyhovovať každému
- obsah vitamínu K môže ovplyvňovať účinok liekov na riedenie krvi
- vo väčších dávkach môžu spôsobiť hnačku či podráždenie žalúdka
- pri cukrovke môžu vplývať na hladinu glukózy, preto je vhodné sledovať reakciu organizmu
Šípky sú darom jesennej prírody, ktorý kombinuje silu prírodného lieku s výnimočnou chuťou. Či už si z nich uvaríte čaj, pripravíte sirup alebo marmeládu, vždy urobíte niečo prospešné pre svoje zdravie.