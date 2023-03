Zaujímavý nápad: vstavané kuchynské linky

Vstavané kuchynské linky sa v posledných desiatich rokoch tešia veľkej obľube. Ak plánujete nové bývanie, zvážte projekt kuchyne so skrinkami integrovanými do steny. Vstavaná kuchyňa nesie prívlastok atraktívna, no taktiež šetrná. Aspoň čo sa priestoru týka. V oblasti financií to tak nemusí byť. Na mieru je na mieru…

Dispozičné riešenie

Kuchyňu, ktorej súčasťou sú vstavané kuchynské linky, je nutné vopred naplánovať. Aby sa skrinky stali integrovanými, je totiž potrebné umiestniť ich medzi steny tak, aby tvorili jej „súčasť“. Vstavaná linka nesmie nijakým spôsobom pretŕčať z miesta, kde je „vložená“. V podstate tvorí jednu líniu s bočnými stenami, ktoré ju obklopujú. Vstavané kuchynské linky sú vhodnou kombináciou napríklad pre kuchynské ostrovčeky. Je to najmä preto, že súčasťou vstavaných kuchýň sú hlavne vysoké potravinové skrine.

Varianty

Pre kuchynskú linku, ktorá je integrovaná do steny, sú typické vysoké skrine od podlahy často až po strop. Ich súčasťou môže byť napríklad chladnička s mrazničkou, rúra na pečenie a mikrovlnná rúra, zabudovaný kávovar, potravinové skrine s úložným priestorom a špeciálnymi systémami, tzv. posuvné špajzy. Takýto variant pre vstavané kuchynské linky je síce veľmi obľúbený, no nie jediný. Stretnúť sa môžete tiež so vstavanou kuchynskou linkou v podobe dolných a horných kuchynských skriniek. Častejšie v modernejšej verzii horných horizontálnych skriniek. Celkovo sa však v súčasnosti upúšťa od takéhoto delenia skriniek. Obľúbené sú varianty s policami alebo celoplošné vysoké vstavané skrine.

Pozrite si kuchyne na mieru v týchto e-shopoch:

Dizajn

Vstavané kuchynské linky sú výborným miestom pre spotrebiče, ktoré sa svojím spôsobom stávajú dizajnovými doplnkami kuchyne. Nespĺňajú iba nutný praktický a funkčný účel, ale taktiež estetický. V kombinácii s vhodným dekorom a farebným prevedením môžu vyzdvihnúť celkový interiér kuchyne. Staviť môžete na tradičný či vidiecky štýl, aj keď vstavaným kuchynským linkám viac svedčí moderný dizajn. Zbavenie sa úchytiek nie je nutnosťou, avšak dvierka s tzv. bezúchytkovými systémami sa postarajú o funkčnosť, ale tiež o zaujímavý výsledok v podobe atraktívnosti.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: