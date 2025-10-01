Zatvorte zelené paradajky do škatule s banánom a sledujte, čo sa stane

Keď sa vonku ochladí a dni sú kratšie, na záhonoch často zostávajú ešte zelené paradajky. Bez dostatku slnečných lúčov už na rastline dozrieť nestihnú. Vyhodiť ich však nemusíte – existujú jednoduché spôsoby, ako im pomôcť k dozretiu aj v interiéri.
Prečo sa oplatí čakať, kým paradajky dozrejú?
Paradajky obsahujú množstvo cenných látok – najznámejší je lykopén, silný antioxidant, ktorý dáva plodom červenú farbu. Okrem toho sú zdrojom vitamínu C, draslíka, kyseliny listovej a železa.
V nezrelých, úplne zelených paradajkách sa však nachádza aj solanín – prirodzený glykoalkaloid, ktorý vo väčšom množstve môže spôsobiť tráviace ťažkosti. Preto je dôležité počkať, kým paradajky prejdú do štádia sfarbenia do oranžova či červena, kedy je obsah solanínu zanedbateľný.
Teplota rozhoduje o rýchlosti
Dozrievanie paradajok po zbere je prirodzený proces, ktorý závisí najmä od teploty:
- 10–15 °C → plody dozrejú približne za 3–4 týždne
- 18–21 °C → dozrievanie trvá približne 2 týždne
Chlad spomaľuje, teplo naopak proces urýchľuje.
Prečo pridať banán alebo jablko?
Banány a jablká uvoľňujú etylén – rastlinný hormón, ktorý spúšťa dozrievanie ovocia. Ten istý plyn sa používa aj v potravinárstve pri dozrievaní paradajok, ktoré sa zbierajú ešte zelené, aby vydržali transport.
Ak teda vložíte zelené paradajky do kartónovej škatule alebo papierového vrecka spolu s banánom či jablkom a uložíte ich na teplé miesto, etylén výrazne urýchli zmenu farby a mäknutie dužiny.
Ako postupovať doma krok za krokom
- Vyberte škatuľu alebo priedušný papierový sáčok.
- Vložte zelené paradajky spolu s jedným banánom alebo jablkom.
- Nádobu uzavrite a nechajte na suchom, teplejšom mieste.
- Každé 2–3 dni paradajky skontrolujte a odstráňte tie, ktoré by začali mäknúť alebo plesnivieť.
Takto spracované plody väčšinou v priebehu dvoch týždňov dozrejú do červena a sú pripravené na konzumáciu.
Zaujímavé tipy od pestovateľov
- Niektorí záhradkári vešajú strapce paradajok na špagát v suchých priestoroch. Plody tak postupne dozrievajú a vydržia dlhšie čerstvé.
- Ak máte viac paradajok, môžete ich rozdeliť – časť uskladniť v chlade (dozrievanie bude pomalšie) a časť nechať v teple (dozrejú rýchlejšie).
Zelené paradajky nie je nutné vyhadzovať. Pri správnom skladovaní a za pomoci banánu či jablka dozrejú aj doma. Dôležité je však počkať, kým získa plod aspoň oranžové sfarbenie – až vtedy je bezpečné ho zaradiť do jedálnička.