Zaštipovanie rajčín je pre vás príliš otravné? Urobte pre ne aspoň toto

Tyčkové rajčiny mnohí záhradkári striktne pestujú priviazané k opore. Už generácie sa pritom traduje, že bočné výhony – takzvané zálistky – treba nekompromisne odstraňovať. Hoci tento záhradkársky postup poznajú aj začiatočníci, málokto vie, aký je jeho skutočný dôvod. „Naša záhradkárska tradícia je v tomto smere dosť prísna, no často sa zabúda, prečo je to tak,“ vysvetľuje odborníčka Jana Bucharová v jednom zo záhradkárskych podcastov.

Čo s rajčinami, keď na zaštipovanie nemáte čas?

Za pestovaním rajčín sa skrýva množstvo práce. Začína sa už skoro na jar, keď semienka trpezlivo vypestujete na parapete alebo pod pestovateľskou lampou. Po niekoľkých týždňoch ich opatrne otužujete, cez deň ich vynášate von a na noc ešte schovávate pred poslednými mrazmi. Rastlinky pravidelne zalievate, hnojíte, vyväzujete k opore a kontrolujete každý jeden výhon.

Stačí však, že z domu odídete na víkend či na týždeň dovolenky, a pri návrate vás čaká prekvapenie: výhon vyrastajúci zo zabudnutého zálistku náhle dosiahol úctyhodné rozmery. Rastie si svojvoľne, pokojne aj kvitne. Máte chuť ihneď siahnuť po nožniciach, no váhate: nie je škoda taký krásny, silný výhon odrezať?

Záhradníčka však radí: „Určite sa netreba stresovať a panikáriť. Takýto jeden či dva silné výhony rajčine určite neublížia. Naopak, môžu byť dokonca prospešné.“

Zaštipovanie rajčín pomáha, no je to vždy nevyhnutné?

Nechať rajčinu rásť bez zásahov má svoje klady aj zápory. Tento postup je bežný u kríčkových odrôd, ktoré sa prirodzene vetvia. No ani tyčkové rajčiny nie je nutné za každých okolností úplne zbavovať bočných výhonov. „V niektorých krajinách a regiónoch dokonca tyčkové rajčiny rastú bez zaštipovania,“ upozorňuje odborníčka.

Dôležité je však, aby mali vhodnú oporu. Nestačí len jedna tyčka, okolo ktorej je rastlina obmotaná. Ak necháte výhony voľne rásť, mali by ste rajčine poskytnúť pevnejšiu a širšiu oporu, ideálne drôtenú klietku alebo pletivo vytvorené do kruhu. Rajčina sa síce po klietke nepopína ako vinič, no opora jej poskytne stabilitu. Každý výhon tak má dostatok priestoru aj vzduchu a bohato plodí rovnako ako hlavný stvol.

Prečo sa teda rajčiny u nás bežne zaštipujú?

Odpoveďou na túto otázku sú klimatické podmienky strednej Európy. Kým v oblasti Stredomoria alebo v Strednej Amerike, odkiaľ rajčiny pochádzajú, sa rastlinám darí dobre aj v podobe hustého kríka, naše podnebie im kladie rôzne prekážky.

Chladnejšie a vlhkejšie prostredie podporuje vznik plesňových chorôb a nedovolí dozrieť všetkým plodom rovnomerne. Skúsení záhradkári preto rýchlo zistili, že keď rastliny pravidelne zaštipujú, znížia hustotu listov a zabezpečia lepšiu cirkuláciu vzduchu. Tým pádom znižujú aj riziko plesní a podporujú rovnomerné dozrievanie úrody.

Zlatá stredná cesta – zaštipujte rozumne!

Existuje však aj kompromis, ktorý sa vám môže zapáčiť, najmä ak občas zo záhrady odídete na pár dní preč. „Nie je vôbec problém ponechať rajčine jeden či dva zdravé bočné výhony,“ zdôrazňuje záhradníčka. Tieto silné vedľajšie výhony, pokiaľ ich riadne vyviažete, nebudú prekážať cirkulácii vzduchu. Zároveň tak umožníte rastline produkovať viac plodov než pri pestovaní len s jedným stvolom. Výsledkom môže byť dokonca bohatšia a chutnejšia úroda, akú ste doteraz nezažili.