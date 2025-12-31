Zabudnite na štrúdľu. Pripravte si jablká v župane, jednoduchšie, rýchlejšie a ešte chutnejšie

Pečené jablká v lístkovom ceste sú skvelou alternatívou ku klasickému štrúdľu. Ich výhodou je, že sú jednoduchšie na prípravu, chutia deťom aj dospelým a navyše si ich môžete prispôsobiť podľa vlastnej chuti. Tento rýchly recept je ideálny na víkendové popoludnie, ale aj ako sladká bodka po obede.
Jablká – viac než len zdravé ovocie
Jablká patria medzi najdostupnejšie druhy ovocia a ich pravidelná konzumácia môže mať pozitívny vplyv na zdravie. Obsahujú najmä:
- Vlákninu, ktorá podporuje trávenie a zdravé črevá – najmä rozpustnú vlákninu pektín, ktorá pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi.
- Vitamín C, dôležitý antioxidant pre imunitu a zdravú pokožku.
- Draslík, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému.
- Polyfenoly a flavonoidy, ktoré pôsobia ako antioxidanty a pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom.
Aj keď jablká neobsahujú veľké množstvá vitamínu A, E či železa, sú výbornou súčasťou pestrej stravy. Konzumácia jedného jablka denne môže podporiť zdravé trávenie a mierne znížiť riziko niektorých civilizačných ochorení.
Pečené jablká v župane – sladká klasika v modernej podobe
Pečením sa z jablka stáva ešte sladší a voňavejší poklad. Kombinácia s chrumkavým lístkovým cestom vytvára dezert, ktorý chutí výborne aj bez zbytočných cukrových polev alebo zložitých plniek. Príprava je rýchla, jednoduchá a výsledok určite poteší každého milovníka ovocia a domáceho pečiva.
Čo budete potrebovať:
- 500 g lístkového cesta
- 12 stredne veľkých jabĺk (ideálne sladších odrôd ako Gala, Golden Delicious alebo Jonagold)
- približne 150 g jahodového džemu (môžete použiť aj malinový, marhuľový alebo domáci lekvár)
- 1 vajce na potretie cesta
- práškový alebo vanilkový cukor na posypanie po upečení
Postup krok za krokom:
- Predhrejte rúru na 170 °C (horný a dolný ohrev).
- Lístkové cesto vyvaľkajte na plát hrubý približne 3 mm. Ak používate už hotové rozvaľkané cesto, tento krok môžete vynechať.
- Z cesta nakrájajte rovnaké štvorce, každý so stranou asi 10 cm.
- Jablká ošúpte a odstráňte jadrovník. Do vzniknutého otvoru vložte lyžičku džemu.
- Každé jablko položte do stredu jedného štvorca. Rohy cesta potrite rozšľahaným vajíčkom a zľahka ich spojte nad jablkom tak, aby obalili plod zo všetkých strán.
- Povrch každého „župana“ tiež potrite vajcom, aby bol po upečení krásne zlatistý.
- Dajte piecť na približne 15–20 minút, kým cesto nezíska zlatú farbu. Dĺžka pečenia závisí od veľkosti jabĺk a typu rúry.
- Po vytiahnutí nechajte mierne vychladnúť a pred podávaním môžete jablká jemne posypať práškovým alebo vanilkovým cukrom.
Tip na záver:
Ak sú jablká veľmi tvrdé (napr. niektoré zimné odrody), môžete ich pred plnením krátko podusiť v pare alebo v mikrovlnke. Tak budú vnútri mäkšie a jemnejšie. Do džemu môžete pridať aj trochu mletej škorice alebo orechov, ak máte radi intenzívnejšiu chuť.
Jablká v župane sú ideálnym dezertom pre všetkých, ktorí majú radi jednoduchosť, tradičné chute a zdravšie alternatívy koláčov. Vďaka obsahu vlákniny, antioxidantov a vitamínu C jablká zároveň prispievajú k zdravému životnému štýlu. A navyše – ich vôňa z rúry vytvorí tú najlepšiu domácu atmosféru.