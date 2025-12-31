Zabudnite na štrúdľu. Pripravte si jablká v župane, jednoduchšie, rýchlejšie a ešte chutnejšie

Pečené jablká v lístkovom ceste
Pečené jablká v lístkovom ceste Foto: www.shutterstock.com

Pečené jablká v lístkovom ceste sú skvelou alternatívou ku klasickému štrúdľu. Ich výhodou je, že sú jednoduchšie na prípravu, chutia deťom aj dospelým a navyše si ich môžete prispôsobiť podľa vlastnej chuti. Tento rýchly recept je ideálny na víkendové popoludnie, ale aj ako sladká bodka po obede.

Jablká – viac než len zdravé ovocie

Jablká patria medzi najdostupnejšie druhy ovocia a ich pravidelná konzumácia môže mať pozitívny vplyv na zdravie. Obsahujú najmä:

  • Vlákninu, ktorá podporuje trávenie a zdravé črevá – najmä rozpustnú vlákninu pektín, ktorá pomáha udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi.
  • Vitamín C, dôležitý antioxidant pre imunitu a zdravú pokožku.
  • Draslík, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému.
  • Polyfenoly a flavonoidy, ktoré pôsobia ako antioxidanty a pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom.

Aj keď jablká neobsahujú veľké množstvá vitamínu A, E či železa, sú výbornou súčasťou pestrej stravy. Konzumácia jedného jablka denne môže podporiť zdravé trávenie a mierne znížiť riziko niektorých civilizačných ochorení.

Pečené jablká v župane – sladká klasika v modernej podobe

Pečením sa z jablka stáva ešte sladší a voňavejší poklad. Kombinácia s chrumkavým lístkovým cestom vytvára dezert, ktorý chutí výborne aj bez zbytočných cukrových polev alebo zložitých plniek. Príprava je rýchla, jednoduchá a výsledok určite poteší každého milovníka ovocia a domáceho pečiva.

Čo budete potrebovať:

  • 500 g lístkového cesta
  • 12 stredne veľkých jabĺk (ideálne sladších odrôd ako Gala, Golden Delicious alebo Jonagold)
  • približne 150 g jahodového džemu (môžete použiť aj malinový, marhuľový alebo domáci lekvár)
  • 1 vajce na potretie cesta
  • práškový alebo vanilkový cukor na posypanie po upečení

Postup krok za krokom:

  1. Predhrejte rúru na 170 °C (horný a dolný ohrev).
  2. Lístkové cesto vyvaľkajte na plát hrubý približne 3 mm. Ak používate už hotové rozvaľkané cesto, tento krok môžete vynechať.
  3. Z cesta nakrájajte rovnaké štvorce, každý so stranou asi 10 cm.
  4. Jablká ošúpte a odstráňte jadrovník. Do vzniknutého otvoru vložte lyžičku džemu.
  5. Každé jablko položte do stredu jedného štvorca. Rohy cesta potrite rozšľahaným vajíčkom a zľahka ich spojte nad jablkom tak, aby obalili plod zo všetkých strán.
  6. Povrch každého „župana“ tiež potrite vajcom, aby bol po upečení krásne zlatistý.
  7. Dajte piecť na približne 15–20 minút, kým cesto nezíska zlatú farbu. Dĺžka pečenia závisí od veľkosti jabĺk a typu rúry.
  8. Po vytiahnutí nechajte mierne vychladnúť a pred podávaním môžete jablká jemne posypať práškovým alebo vanilkovým cukrom.

Tip na záver:

Ak sú jablká veľmi tvrdé (napr. niektoré zimné odrody), môžete ich pred plnením krátko podusiť v pare alebo v mikrovlnke. Tak budú vnútri mäkšie a jemnejšie. Do džemu môžete pridať aj trochu mletej škorice alebo orechov, ak máte radi intenzívnejšiu chuť.

Jablká v župane sú ideálnym dezertom pre všetkých, ktorí majú radi jednoduchosť, tradičné chute a zdravšie alternatívy koláčov. Vďaka obsahu vlákniny, antioxidantov a vitamínu C jablká zároveň prispievajú k zdravému životnému štýlu. A navyše – ich vôňa z rúry vytvorí tú najlepšiu domácu atmosféru.

