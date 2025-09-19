Zabudnite na čiernu! 5 trendov, ktoré ovládnu ulice a Instagram túto jeseň

Móda je vždy v pohybe – vracia sa k starým vzorom, prináša nové materiály a kombinuje pohodlie s eleganciou. Jeseň 2025 nebude výnimkou. Tento rok móda kladie dôraz na prirodzené farby, klasické strihy a návrat k pohodlným, ale štýlovým kúskom.
Pozrime sa na päť trendov, ktoré skutočne ovládnu ulice aj módne časopisy.
Nepreberné množstvo inšpirácie na jesenné outfity nájdete aj v tomto videu z YouTube kanála Trends Mia – Fashion and Trends:
1. Granny cardigan – sveter, ktorý nesmie chýbať
Najväčší návrat tejto jesene hlási tzv. granny cardigan, teda sveter pripomínajúci tie, aké nosievali naše babičky. Ide o pohodlný, často voľnejší strih v neutrálnych tónoch – béžová, hnedá, sivá.
Výhodou je univerzálnosť – hodí sa k elegantným nohaviciam aj k džínsom a dá sa vrstviť s košeľou či rolákom. Glamour ho označil za „must-have kúsok jesene 2025“.
2. Zemité farby a hnedé odtiene
Čierna ustupuje a do popredia sa dostávajú teplé hnedé tóny – od svetlej kávy po tmavú čokoládu. Hnedé nohavice, kabáty aj doplnky sa dajú jednoducho kombinovať s bielou, béžovou, ale aj s výraznejšími farbami.
Podľa Marie Claire ide o jednu z najdominantnejších farebných paliet tejto jesene. Oblečenie v týchto tónoch pôsobí elegantne a zároveň hrejivo, čo je na jesenné obdobie ideálne.
3. Preppy štýl v modernej podobe
Vogue upozorňuje na návrat tzv. preppy štýlu, ktorý poznáme z univerzitnej módy. Ide o elegantné košele, pruhované svetre, dlhé kabáty a upravené siluety.
Moderná verzia tohto štýlu je menej upätá – kombinuje klasické prvky s odľahčeným, mladistvým nádychom. V praxi to znamená, že klasické košele sa nosia s voľnejšími nohavicami alebo s kabátom vo výraznejšej farbe.
4. Jazdecké čižmy
Medzi obuvou vedú riding boots, teda jazdecké čižmy s rovným strihom, ktoré siahajú pod kolená. Tento trend priniesli na prehliadky viacerí návrhári a stal sa jedným z najvýraznejších prvkov jesene 2025.
Nosia sa klasicky k nohaviciam aj k sukniam, a práve vďaka ich univerzálnosti si získali pozornosť módnych stylistov.
5. Topánky s praktickým dizajnom
Okrem vysokých čižiem sa do popredia dostávajú aj pohodlné nazúvacie modely bez podpätku (slipper mules), ktoré kombinujú komfort s eleganciou. Trendom sú aj nohavice so zúženým strihom a jemným rozšírením pri členkoch, ktoré opticky predlžujú nohy a pekne ladia práve s vyššou obuvou.
Zhrnutie
Jeseň 2025 stavia na prirodzených farbách, komforte a klasike v modernom šate. Ak chcete zostať v móde, oplatí sa investovať do:
- babičkovského svetra
- kúskov v hnedých odtieňoch
- elegantného preppy štýlu
- jazdeckých čižiem
- a pohodlnej obuvi bez podpätkov
Tieto trendy sa objavujú vo všetkých veľkých módnych magazínoch a sú potvrdené ako hlavné línie sezóny.