Z dyne nemusíte variť len polievku: Tento trik vás dostane!

S príchodom jesene sa v našich kuchyniach čoraz častejšie objavuje dyňa. Jej výrazná oranžová farba a jemne sladkastá chuť sú symbolom tohto ročného obdobia podobne ako chladné rána či spadnuté lístie. Väčšina ľudí si dyňu spája s tradičnou krémovou polievkou, no to je len malá časť toho, čo dokáže. Z tejto univerzálnej zeleniny si môžete pripraviť lahodný domáci sirup, hrejivé latté alebo nadýchaný dezert, ktorý prevonia celú domácnosť.
Dyňa ako jesenná kráľovná kuchyne
Najznámejšia odroda, hokkaido, je u nás obľúbená nielen pre svoju chuť, ale aj pre množstvo živín, ktoré obsahuje. Okrem vlákniny a minerálov ako horčík, zinok, draslík či železo, je plná aj vitamínov B, C, E a K. Najväčšou devízou je betakarotén, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A. Ten podporuje dobrý zrak, imunitný systém a zároveň pôsobí ako silný antioxidant. Vďaka tomu je dyňa ideálnym doplnkom stravy počas sychravých mesiacov, keď potrebujeme viac energie a obranyschopnosť proti prechladnutiu.
Jemná sladkastá chuť pripomínajúca mrkvu robí z dyne prísadu, ktorá sa výborne kombinuje s voňavým korením či dokonca s ovocím. Práve preto nachádza uplatnenie nielen v slaných, ale aj v sladkých jedlách.
Sladký dyňový sirup – vôňa jesene vo fľaši
Jedným z jednoduchých spôsobov, ako spracovať dyňu, je pripraviť z nej hustý sirup. Využijete ho nielen do čaju, ale aj do kávy, horúcej čokolády či domácej limonády. Uchovávať ho môžete v chladničke a podľa potreby pridávať do nápojov.
Tajomstvo sirupu spočíva v korení – škorica, klinčeky či kúsok zázvoru mu dodajú jedinečný charakter a vôňu. Aj obyčajné kakao sa s jeho pomocou premení na sviatočný nápoj, ktorý zahreje počas dlhých jesenných večerov.
Dyňové latté – kúsok kaviarne u vás doma
Trendom posledných rokov je dyňové latté, ktoré si obľúbili milióny ľudí po celom svete. Spája v sebe intenzitu espressa, jemnosť mliečnej peny a sladkosť dyňového sirupu. Výsledkom je krémový a voňavý nápoj, ktorý navodí pocit pohody a útulnosti. Dobrou správou je, že si ho nemusíte dopriať len v kaviarni – s domácim sirupom ho zvládnete pripraviť aj vo vlastnej kuchyni.
Dezerty s dyňou – šťavnaté a voňavé pečenie
Ak patríte medzi milovníkov sladkého, dyňa vám ponúka nespočet možností. Hodí sa do muffinov, báboviek aj koláčov s kysnutým cestom. Jej dužina dodáva pečivu vláčnosť, krásnu farbu a jemne karamelovú chuť.
Skvelým tipom je pridať do cesta pomarančovú šťavu alebo trochu škorice, ktoré zvýraznia jesennú atmosféru. Posyp z dyňových semienok zas dodá dezertu chrumkavosť a ďalšie cenné živiny. Takýto koláč nielen zasýti, ale aj prevonia celú domácnosť.
Dyňa aj mimo taniera
Možno vás prekvapí, že dyňa má využitie aj mimo kuchyne. V kozmetike sa často pridáva do pleťových masiek, pretože obsahuje vitamíny a antioxidanty, ktoré zlepšujú stav pokožky. Napriek tomu však pre väčšinu z nás zostane predovšetkým symbolom jesennej kuchyne – farebným, chutným a zdravým doplnkom jedálnička.
Či už ju upečiete, rozmixujete do krémovej polievky alebo premeníte na sirup, dyňa dokáže obohatiť každé jedlo. Je to surovina, ktorá spája krásu jesene so zdravím a chuťou. Preto sa oplatí mať doma aspoň jednu – nikdy neviete, kedy dostanete chuť na niečo sladké, slané alebo na hrejivý nápoj, ktorý spríjemní sychravý deň.