WhatsApp a Instagram zaviedli tajnú funkciu. Zastavte Meta AI skôr, než použije vaše príspevky

whatsapp
whatsapp Foto: depositphotos.com

Spoločnosť Meta, ktorá stojí za platformami Facebook, Instagram a WhatsApp, začala v Európe postupne nasadzovať svojho vlastného virtuálneho asistenta – Meta AI. Tento digitálny pomocník má uľahčiť prácu s aplikáciami a priniesť používateľom nové funkcie, napríklad rýchle vyhľadávanie informácií či generovanie odpovedí.

Za novou funkciou sa však skrýva aj dôležitá otázka: používanie dát používateľov na tréning umelej inteligencie.

Čo Meta AI robí a aké dáta využíva

Meta AI funguje podobne ako iní generatívni asistenti – na otázky reaguje okamžite a využíva modely umelej inteligencie. Tieto modely sa ale neustále vylepšujú, a práve na to Meta plánuje využiť verejne dostupný obsah používateľov v EÚ.

Podľa oficiálnych informácií ide o:

  • verejné príspevky, fotografie a komentáre z Facebooku a Instagramu
  • interakcie s Meta AI – teda to, čo mu ľudia sami napíšu alebo vyhľadajú

Dôležité je, že Meta výslovne uvádza, že súkromné správy a obsah z uzavretých chatov (napr. Messenger alebo WhatsApp) sa na tréning nepoužívajú.

GDPR a vaše práva

Keďže Meta pôsobí aj v Európe, musí rešpektovať pravidlá GDPR. To znamená, že každý používateľ má právo vyjadriť nesúhlas s použitím svojich verejných dát na tréning AI.

Meta preto umožňuje podať oficiálnu námietku. Tento proces nie je priamo v aplikáciách, ale prebieha cez Meta Privacy Center.

Ako podať námietku krok za krokom

Ak nechcete, aby sa vaše verejné príspevky stali súčasťou databázy pre umelú inteligenciu, postupujte takto:

  1. Otvorte si webovú stránku Meta Privacy Center (najľahšie cez Facebook).
  2. Nájdite sekciu „Práva subjektu údajov“ (v angličtine „Data Subject Rights“).
  3. Vyberte možnosť, ktorá sa týka odmietnutia použitia dát na tréning AI.
  4. Vyplňte formulár a odošlite ho.

Meta je následne povinná vašu žiadosť spracovať a zabezpečiť, aby sa vaše verejné príspevky nepoužívali na tieto účely.

Prečo je to dôležité

Meta AI sa zavádza v Európe postupne a nenápadne. Nie každý používateľ si uvedomuje, že jeho verejný obsah má pre spoločnosť obrovskú hodnotu – práve z neho sa totiž modely učia.

Odborníci na digitálnu bezpečnosť upozorňujú, že takéto praktiky sa budú v budúcnosti rozširovať, pretože technologické firmy sú stále viac závislé od dát používateľov. Aj preto je kľúčové, aby ľudia poznali svoje práva a aktívne ich využívali.

Záver

Meta AI môže byť užitočným pomocníkom, no používatelia by mali vedieť, že jeho fungovanie je priamo spojené s ich vlastnými údajmi. Ak nechcete, aby sa vaše príspevky podieľali na tréningu umelej inteligencie, máte právo podať námietku.

Vaše dáta majú hodnotu – a len vy rozhodujete, či ich poskytnete veľkej technologickej firme, alebo si ich ochránite.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať