WhatsApp a Instagram zaviedli tajnú funkciu. Zastavte Meta AI skôr, než použije vaše príspevky

Spoločnosť Meta, ktorá stojí za platformami Facebook, Instagram a WhatsApp, začala v Európe postupne nasadzovať svojho vlastného virtuálneho asistenta – Meta AI. Tento digitálny pomocník má uľahčiť prácu s aplikáciami a priniesť používateľom nové funkcie, napríklad rýchle vyhľadávanie informácií či generovanie odpovedí.
Za novou funkciou sa však skrýva aj dôležitá otázka: používanie dát používateľov na tréning umelej inteligencie.
Čo Meta AI robí a aké dáta využíva
Meta AI funguje podobne ako iní generatívni asistenti – na otázky reaguje okamžite a využíva modely umelej inteligencie. Tieto modely sa ale neustále vylepšujú, a práve na to Meta plánuje využiť verejne dostupný obsah používateľov v EÚ.
Podľa oficiálnych informácií ide o:
- verejné príspevky, fotografie a komentáre z Facebooku a Instagramu
- interakcie s Meta AI – teda to, čo mu ľudia sami napíšu alebo vyhľadajú
Dôležité je, že Meta výslovne uvádza, že súkromné správy a obsah z uzavretých chatov (napr. Messenger alebo WhatsApp) sa na tréning nepoužívajú.
GDPR a vaše práva
Keďže Meta pôsobí aj v Európe, musí rešpektovať pravidlá GDPR. To znamená, že každý používateľ má právo vyjadriť nesúhlas s použitím svojich verejných dát na tréning AI.
Meta preto umožňuje podať oficiálnu námietku. Tento proces nie je priamo v aplikáciách, ale prebieha cez Meta Privacy Center.
Ako podať námietku krok za krokom
Ak nechcete, aby sa vaše verejné príspevky stali súčasťou databázy pre umelú inteligenciu, postupujte takto:
- Otvorte si webovú stránku Meta Privacy Center (najľahšie cez Facebook).
- Nájdite sekciu „Práva subjektu údajov“ (v angličtine „Data Subject Rights“).
- Vyberte možnosť, ktorá sa týka odmietnutia použitia dát na tréning AI.
- Vyplňte formulár a odošlite ho.
Meta je následne povinná vašu žiadosť spracovať a zabezpečiť, aby sa vaše verejné príspevky nepoužívali na tieto účely.
Prečo je to dôležité
Meta AI sa zavádza v Európe postupne a nenápadne. Nie každý používateľ si uvedomuje, že jeho verejný obsah má pre spoločnosť obrovskú hodnotu – práve z neho sa totiž modely učia.
Odborníci na digitálnu bezpečnosť upozorňujú, že takéto praktiky sa budú v budúcnosti rozširovať, pretože technologické firmy sú stále viac závislé od dát používateľov. Aj preto je kľúčové, aby ľudia poznali svoje práva a aktívne ich využívali.
Záver
Meta AI môže byť užitočným pomocníkom, no používatelia by mali vedieť, že jeho fungovanie je priamo spojené s ich vlastnými údajmi. Ak nechcete, aby sa vaše príspevky podieľali na tréningu umelej inteligencie, máte právo podať námietku.
Vaše dáta majú hodnotu – a len vy rozhodujete, či ich poskytnete veľkej technologickej firme, alebo si ich ochránite.