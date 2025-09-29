Vyzerá ako slnečnica, chutí lepšie než zemiak. Táto rastlina vás zasýti a lieči zároveň

Keď sa spomenie topinambur, väčšina ľudí len pokrčí plecami. Ide však o starú plodinu, ktorá sa kedysi pestovala takmer na každej záhrade. Dôvod je jednoduchý – táto rastlina znesie aj extrémne podmienky, nevadí jej nedostatok vody ani mrazy a navyše dokáže rozžiariť záhradu krásnymi žltými kvetmi, ktoré pripomínajú slnečnice.
Prečo zaradiť topinambur do záhrady aj do jedálnička?
Topinambur má viacero výhod oproti klasickým zemiakom. Obsahuje vysoké množstvo vlákniny, predovšetkým inulínu, ktorý priaznivo pôsobí na trávenie, podporuje činnosť čriev a pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. Aj preto je ideálnou zeleninou pre diabetikov.
Ďalším plusom je, že hľuzy majú nízku energetickú hodnotu, no napriek tomu zasýtia na dlhý čas. Preto sú obľúbené aj u ľudí, ktorí chcú zhodiť pár kíl alebo hľadajú zdravšiu alternatívu k zemiakom.
A čo je na celej veci najlepšie? Topinambur vyžaduje minimum starostlivosti – na rozdiel od mnohých iných plodín si nepotrpí na pravidelné polievanie či špeciálnu pôdu.
Rastlina so zaujímavou históriou
Na prvý pohľad pripomína topinambur slnečnicu, preto mu v niektorých krajinách hovoria slnečný koreň. V angličtine sa však zaužíval názov Jerusalem artichoke – jeruzalemský artyčok. Ten je trochu zavádzajúci, pretože s Jeruzalemom nemá nič spoločné.
Omyl vznikol vďaka taliančine – Taliani rastlinu nazývali girasole, čo znamená slnečnica. Anglicky hovoriaci to však skomolili na „džerasolem“ a odvtedy sa používa pomenovanie „jeruzalemský“. K prívlastku artyčok sa rastlina dostala kvôli podobnej chuti. V skutočnosti pochádza zo Severnej Ameriky, kde ju pôvodné obyvateľstvo pestovalo už dávno pred príchodom Európanov.
Pestovanie bez námahy
Topinambur je plodina pre každého, kto chce mať úrodu aj bez veľkej práce.
- Zvládne sucho aj chlad – hľuzy môžete pokojne ponechať v pôde cez celú zimu a postupne ich vykopávať podľa potreby.
- Nie je náročný na pôdu – vystačí si s obyčajnou záhradnou zeminou a slnečným stanovišťom.
- Rozrastá sa veľmi rýchlo – rastlina dorastá až do dvoch metrov a dokáže zabrať viac miesta, než očakávate. Preto je dobré pestovať ju v ohraničenom priestore alebo v kúte záhrady, aby sa nerozšírila k susedom.
Ak nemáte záhradu, nevadí – topinambur sa dá pestovať aj vo väčšom kvetináči či nádobe na balkóne.
Od zberu priamo na tanier
Jednou z najväčších výhod topinamburu je, že sa nemusí skladovať v pivniciach či bedniach ako zemiaky. Hľuzy si jednoducho vykopete vtedy, keď ich práve potrebujete. Zber trvá od jesene cez celú zimu až do jari.
V kuchyni má široké využitie:
- môžete ho variť, piecť či dusiť podobne ako zemiaky
- je vhodný na prípravu polievok a pyré
- výborne chutí aj v šalátoch
- a milovníkov zdravej stravy poteší, že sa dá jesť aj surový, napríklad nastrúhaný s mrkvou a jablkom
Hoci u nás naň recepty nájdete len zriedkavo, v Nemecku či Francúzsku je bežnou a obľúbenou zeleninou. Tam sa využíva na stovky spôsobov – od polievok, cez prílohy, až po rôzne nátierky.
Ak hľadáte plodinu, ktorá je nenáročná na pestovanie, chutná, zdravá a originálna, topinambur je ideálna voľba. Možno sa naň v našich končinách trochu zabudlo, ale práve teraz je čas objaviť jeho potenciál znova.