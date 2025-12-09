Vyskúšajte tieto Vianoce zdravšie vianočné koláče. Brusnicové srdiečka bez pridaného cukru a plné vlákniny

Brusnicové srdiečka
Brusnicové srdiečka Foto: www.shutterstock.com

Ak hľadáte jednoduchý recept na nepečené vianočné koláče z bežne dostupných surovín, brusnicové srdiečka sú praktickou alternatívou. Nevyžadujú žiadnu tepelnú úpravu a sú hotové za pár minút.

Ako si pripraviť brusnicové srdiečka?

Úplne nesladené sušené brusnice sú na trhu menej bežné, preto väčšina dostupných výrobkov obsahuje pridaný cukor alebo iné sladidlá. Z tohto dôvodu nie je možné pripraviť úplne bezcukrový variant, no recept nevyžaduje žiadne ďalšie sladenie.

Použité suroviny – brusnice, ovsené vločky a kokos – dodávajú výslednej zmesi vlákninu a tuky, pričom každá ingrediencia má prirodzenú chuť aj vôňu. Nejde o nízkokalorickú potravinu, ale vzhľadom na jednoduché zloženie poskytuje jasne čitateľný výživový profil.

Suroviny:

  • 150 g sušených brusníc
  • 50 g strúhaného kokosu
  • 60 g ovsených vločiek
  • 2 g sušenej pomarančovej kôry

Postup:

  1. Všetky suroviny vložte do mixéra.
  2. Mixujte, kým nevznikne kompaktná hmota.
  3. Hmotu rozvaľkajte medzi dvoma papiermi na pečenie.
  4. Z placky vykrajujte ľubovoľné tvary.

Rozmixované brusnice prirodzene zafarbia zmes do ružova, čo umožňuje vytvárať vizuálne zaujímavé tvary, napríklad srdiečka.

Overený tip k surovinám

V obchodoch so zdravou výživou sú dostupné sušené brusnice sladené jablkovou šťavou. Chuťovo sa líšia od bežne sladených brusníc a obsahujú nižší podiel pridaného cukru. Pri výbere je vhodné sledovať zloženie a uprednostniť produkty s vyšším podielom samotných brusníc.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať