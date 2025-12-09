Vyskúšajte tieto Vianoce zdravšie vianočné koláče. Brusnicové srdiečka bez pridaného cukru a plné vlákniny

Ak hľadáte jednoduchý recept na nepečené vianočné koláče z bežne dostupných surovín, brusnicové srdiečka sú praktickou alternatívou. Nevyžadujú žiadnu tepelnú úpravu a sú hotové za pár minút.
Ako si pripraviť brusnicové srdiečka?
Úplne nesladené sušené brusnice sú na trhu menej bežné, preto väčšina dostupných výrobkov obsahuje pridaný cukor alebo iné sladidlá. Z tohto dôvodu nie je možné pripraviť úplne bezcukrový variant, no recept nevyžaduje žiadne ďalšie sladenie.
Použité suroviny – brusnice, ovsené vločky a kokos – dodávajú výslednej zmesi vlákninu a tuky, pričom každá ingrediencia má prirodzenú chuť aj vôňu. Nejde o nízkokalorickú potravinu, ale vzhľadom na jednoduché zloženie poskytuje jasne čitateľný výživový profil.
Suroviny:
- 150 g sušených brusníc
- 50 g strúhaného kokosu
- 60 g ovsených vločiek
- 2 g sušenej pomarančovej kôry
Postup:
- Všetky suroviny vložte do mixéra.
- Mixujte, kým nevznikne kompaktná hmota.
- Hmotu rozvaľkajte medzi dvoma papiermi na pečenie.
- Z placky vykrajujte ľubovoľné tvary.
Rozmixované brusnice prirodzene zafarbia zmes do ružova, čo umožňuje vytvárať vizuálne zaujímavé tvary, napríklad srdiečka.
Overený tip k surovinám
V obchodoch so zdravou výživou sú dostupné sušené brusnice sladené jablkovou šťavou. Chuťovo sa líšia od bežne sladených brusníc a obsahujú nižší podiel pridaného cukru. Pri výbere je vhodné sledovať zloženie a uprednostniť produkty s vyšším podielom samotných brusníc.