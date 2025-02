Vyrobte si drevený stolík z kuchynského podnosu a lamelovej predložky do kúpeľne, ušetríte tak peniaze aj priestor

Hľadáte praktický odkladací stolík, ktorý zapadne do vašej obývačky, spálne či inej miestnosti v byte? Vyrobiť si ho zvládnete aj sami. Stačí vám starší drevený podnos (ideálne okrúhly) a lamelová predložka určená do kúpeľne. Ak zvolíte prírodné drevo, stolík pôsobí minimalisticky, ale predsa dokáže zaujať. Navyše je to skvelá forma upcyklácie alebo tzv. re-use – teda dávania starým veciam nový život.