Vonkajšie žalúzie. Ako si pri ich montáži nepoškodiť novú fasádu ani neprísť o záruku? Tieto chyby radšej nerobte

Vonkajšie žalúzie patria medzi najpopulárnejšie typy tieniacich systémov. Sú veľmi efektívne, pretože dokážu účinne regulovať množstvo slnečného svetla a výrazne znižovať prehrievanie interiéru. Pri ich montáži je však potrebné byť obozretný, pretože neodborne nainštalované žalúzie môžu poškodiť fasádu a dokonca viesť k strate záruky na stavebné úpravy.

Výhody vonkajších žalúzií

Vonkajšie žalúzie patria medzi najúčinnejšie spôsoby tienenia okien a presklených plôch. Dokážu zachytiť a odraziť väčšinu slnečného žiarenia ešte skôr, ako prenikne cez sklo, čím významne znižujú teplotu vnútri domu či bytu. To má za následok menšiu potrebu používania klimatizácie a teda úsporu na nákladoch za energie.

Okrem toho sú vonkajšie žalúzie praktické aj preto, že umožňujú variabilne nastaviť uhol lamiel. Týmto spôsobom si obyvatelia môžu regulovať množstvo svetla, ktoré prenikne dovnútra, ako aj mieru súkromia podľa aktuálnych potrieb.

Riziká nevhodnej montáže

Najväčším problémom pri inštalácii vonkajších žalúzií je nevhodný spôsob upevnenia. Bežnými spôsobmi sú:

Montáž do okenného ostenia: Tento spôsob je rozšírený, avšak vyžaduje precíznu stavebnú prípravu. Ak už máte hotovú fasádu, dodatočné stavebné zásahy môžu spôsobiť poškodenie izolácie a vznik tepelných mostov.

Montáž priamo do fasády alebo cez zateplenie: Vŕtanie do existujúcej fasády predstavuje veľké riziko poškodenia izolačnej vrstvy, čo môže viesť k problémom ako je prenikanie vlhkosti či zníženie tepelných izolačných vlastností. V prípade poškodenia fasády sa navyše môže stať, že poskytovateľ fasády neuzná reklamáciu.

Montáž do samostatných boxov nad oknom: Takýto spôsob síce nemusí narušiť izolačnú vrstvu, no môže spôsobovať hromadenie nečistôt, listov a vlhkosti, čo z dlhodobého hľadiska poškodzuje fasádu a vytvára nepekné škvrny.

Ako správne nainštalovať žalúzie bez rizika?

Ak chcete predísť poškodeniu fasády alebo strate záruky, najvhodnejším riešením je montovať vonkajšie žalúzie zároveň s výmenou okien alebo pri celkovej rekonštrukcii fasády. Takto môžete lepšie pripraviť stavebné otvory a vyhnúť sa zbytočným komplikáciám.

V prípade, že fasádu už máte hotovú a nechcete do nej zasahovať, ideálnou voľbou sú samonosné systémy žalúzií. Tieto sa upevňujú priamo na rám okien, čím odpadá potreba vŕtania do izolácie alebo do samotnej fasády. Takáto montáž navyše znižuje riziko vzniku tepelných mostov a iných stavebných problémov.

Samonosné žalúzie zároveň poskytujú dostatočnú stabilitu a sú schopné odolať bežným poveternostným podmienkam. Okrem toho sa dajú jednoducho a rýchlo namontovať bez zložitejších stavebných zásahov.

Zhrnutie základných zásad správnej montáže

Ak plánujete montáž vonkajších žalúzií, mali by ste vždy:

Zvážiť spôsob upevnenia už vo fáze plánovania alebo rekonštrukcie.

Preferovať montáž, ktorá minimalizuje zásahy do existujúcej fasády.

V prípade hotovej fasády zvoliť radšej samonosný systém montovaný priamo na rám okien.

Vyhnúť sa dodatočnému vŕtaniu cez izoláciu, aby ste sa vyhli vzniku tepelných mostov a poškodeniu zateplenia.