Vianočný likér z karamelových cukríkov. Jednoduchý recept, ktorý sa šíri internetom

V poslednom období sa na sociálnych sieťach výrazne rozšíril recept na domáci vianočný likér z karamelových cukríkov, ktorý zaujme najmä svojou jednoduchosťou. Na jeho prípravu nie je potrebné varenie ani zložité kuchynské vybavenie. Základom sú len tri bežne dostupné suroviny – karamelové cukríky, alkohol a smotana.
Tento typ likéru patrí medzi neoficiálne domáce recepty, ktoré si ľudia upravujú podľa vlastnej chuti. Práve variabilita a nenáročnosť prípravy sú dôvodom, prečo si získal popularitu najmä počas vianočného obdobia.
Z čoho sa likér pripravuje
V pôvodných verziách receptu sa často spomínajú mäkké mliečne karamelky, napríklad poľské krovky, no v praxi je možné použiť akékoľvek mliečne karamelové cukríky, ktoré sa dokážu v alkohole rozpustiť. Tvrdšie druhy karamelov si síce vyžadujú dlhší čas lúhovania, no výsledok je rovnaký.
Ako alkoholický základ sa najčastejšie používa vodka, pretože má neutrálnu chuť. Alternatívou môže byť rum alebo brandy, ktoré dodajú likéru výraznejší aromatický charakter. Treťou zložkou je smotana na šľahanie, ktorá zjemňuje chuť, znižuje ostrosť alkoholu a vytvára krémovú konzistenciu.
Ako prebieha príprava
Príprava likéru je jednoduchá a zvládne ju aj úplný začiatočník. Karamelové cukríky sa rozbalia, vložia do uzatvárateľnej sklenenej nádoby a zalejú alkoholom. Zmes sa nechá odstáť minimálne 24 hodín, aby sa cukríky úplne rozpustili. Pri tvrdších karamelkách môže tento proces trvať aj 48 hodín.
Počas lúhovania sa odporúča nádobu občas pretrepať alebo premiešať, aby sa cukríky nelepili na steny skla a rozpúšťali sa rovnomerne. Keď je zmes hladká, pridá sa smotana podľa chuti. Následne sa likér precedí cez jemné sitko a preleje do čistej fľaše.
Hotový nápoj je vhodné skladovať v chlade.
Chuť a možnosti úprav
Výsledný likér má sladkú, výrazne karamelovú chuť. Intenzita alkoholu závisí od použitého typu alkoholu a množstva smotany. Menšie množstvo smotany ponechá likér silnejší, väčšie množstvo ho zjemní a spraví krémovejším.
Recept umožňuje rôzne úpravy. Niektorí volia vyšší podiel karameliek pre plnšiu chuť, iní nahrádzajú smotanu nesladeným kondenzovaným mliekom, čím dosiahnu ešte jemnejšiu konzistenciu. Výsledok sa tak dá ľahko prispôsobiť osobným preferenciám.
Recept: Vianočný likér z karamelových cukríkov bez varenia
Čas prípravy: približne 15 minút + minimálne 24 hodín na rozpustenie karamelov
Ingrediencie:
- 400 g mliečnych karamelových cukríkov
- 500 ml alkoholu (vodka, rum, brandy)
- 100–400 ml smotany na šľahanie (podľa chuti)
Postup:
- Karamelové cukríky vložte do uzatvárateľnej sklenenej nádoby a zalejte alkoholom.
- Nechajte stáť minimálne 24 hodín, kým sa cukríky úplne nerozpustia. Zmes priebežne pretrepávajte a premiešajte.
- Po rozpustení pridajte smotanu podľa chuti a dôkladne premiešajte.
- Likér preceďte cez sitko a prelejte do čistej fľaše.
- Skladujte v chlade.
Tento karamelový likér je obľúbený ako domáci vianočný nápoj, pohostenie pre návštevy alebo jednoduchý jedlý darček. Vďaka nenáročnej príprave a variabilite chutí si našiel miesto v mnohých domácnostiach počas sviatkov.