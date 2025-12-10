Vianočné korenie zázvor. V mletej podobe patrí do sviatočných koláčov, kandovaný je skvelým zdravým maškrtením

zázvor
zázvor Foto: www.shutterstock.com

Zázvor patrí medzi najdlhšie používané koreniny a už stáročia je známy nielen svojou výraznou chuťou, ale aj tým, že dokáže príjemne prehriať telo počas chladných dní. V slovenskej kuchyni sa najčastejšie objavuje v zime, no jeho sezónne využitie sa začína už na jeseň – napríklad v krémových tekvicových polievkach či korenených jesenných jedlách.

Počas adventu sa jeho popularita ešte zvyšuje. Zázvor sa používa v horúcich nápojoch, v perníkových koreninách aj v tradičných vianočných sušienkach. Najčastejšie sa pritom využíva v sušenej mletej forme, ktorá má stabilnú chuť a dobre sa mieša do cesta.

Mletý zázvor v tradičnom sviatočnom pečení

Sušený a pomletý zázvor je stabilnou súčasťou perníkového korenia a je jednou z chutí, ktoré definujú vôňu Vianoc. Jeho pikantná aróma dopĺňa škoricu, aníz, klinčeky či muškátový oriešok a spolu vytvárajú zmes, ktorá je typická pre perníčky.

V anglicky hovoriacich krajinách je zázvor základom obľúbených ginger biscuits, u nás sú zas známe tradičné zázvorky – jednoduché, ale veľmi aromatické sušienky.

Zázvorky: pečivo, ktoré potrebuje čas

Zázvorky sú typické tým, že sa pečú vopred – aby poriadne zmäkli a získali svoju charakteristickú chuť, potrebujú minimálne jeden až dva týždne odpočinku. Ich príprava je nenáročná a zvládnu ju aj ľudia, ktorí nepečú často.

Suroviny:

  • 250 g hladkej múky
  • 250 g práškového cukru
  • 2 vajcia
  • 15 g mletého sušeného zázvoru
  • ½ balíčka prášku do pečiva
  • trochu nastrúhanej citrónovej kôry

Postup:

  1. Zo surovín vypracujte hladké cesto.
  2. Rozvaľkajte ho približne na 4 mm hrúbku a vykrajujte tvary.
  3. Sušienky nechajte odstáť do druhého dňa na chladnom mieste.
  4. Pečte v rúre vyhriatej na strednú teplotu dozlatista.

Príjemná aróma, ktorá sa počas pečenia šíri kuchyňou, patrí medzi najkrajšie vône adventu.

Kandizovaný zázvor: chutná dobrota, no s vysokým obsahom cukru

Kandizovaný zázvor má výraznú sladko-pikantnú chuť a v mnohých kuchyniach sa používa ako drobná pochúťka alebo prísada do pečenia. Je však dôležité povedať, že hoci zázvor obsahuje biologicky aktívne látky, kandizovaná forma má veľmi vysoký obsah cukru, a preto by sa mala konzumovať len v malom množstve.

Ako si ho pripraviť doma:

  1. Zázvor ošúpte a nakrájajte na 2–3 mm hrubé plátky.
  2. Plátky zalejte vodou a varte približne 10 minút. Vývar zlejte.
  3. Proces opakujte niekoľkokrát – tak sa zníži ostrosť koreňa.
  4. Pri poslednom varení pridajte cukor.
  5. Varíte, kým sa tekutina nezredukuje na hustý sirup.
  6. Kúsky nechajte zaschnúť a nakoniec ich jemne obaľte v cukre.

Takto pripravený zázvor má dlhú trvanlivosť a dá sa uchovávať v uzavretej nádobe.

Zázvor je možné pestovať aj doma

Zázvor je rastlina, ktorá sa dá úspešne pestovať aj v interiéri. Vyhovuje mu vlhká pôda (nie však premokrená), teplo a dostatok svetla.

Základné pravidlá pestovania:

  • Vyberte si čerstvý podzemok s viditeľnými púčikmi.
  • Črepník musí mať drenážne otvory.
  • Podzemok sa sadí plytko, púčikmi smerom nahor.
  • Pôda má byť vlhká, ale nie premočená – stojaca voda spôsobuje hnitie.
  • Rastlina je citlivá na chlad, preto sa pestuje v interiéri alebo v skleníku.

Pri správnej starostlivosti vytvorí rastlina nové podzemky, ktoré sa dajú neskôr použiť v kuchyni.

Zhrnutie – iba fakty

  • Zázvor je tradičné korenie využívané v sladkých aj slaných pokrmoch.
  • Sušený zázvor je nevyhnutnou súčasťou perníkového korenia.
  • Zázvorky sú reálny historický recept a potrebujú čas na zmäknutie.
  • Kandizovaný zázvor je chutný, ale má vysoký obsah cukru.
  • Zázvor sa dá pestovať doma, ak má teplo, svetlo a priepustnú pôdu.
  • Zázvor má preukázané účinky na trávenie a môže zmierniť nevoľnosť – ale to platí najmä pri čerstvej alebo sušenej forme, nie pri kandizovanom variante.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať