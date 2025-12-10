Vianočné korenie zázvor. V mletej podobe patrí do sviatočných koláčov, kandovaný je skvelým zdravým maškrtením

Zázvor patrí medzi najdlhšie používané koreniny a už stáročia je známy nielen svojou výraznou chuťou, ale aj tým, že dokáže príjemne prehriať telo počas chladných dní. V slovenskej kuchyni sa najčastejšie objavuje v zime, no jeho sezónne využitie sa začína už na jeseň – napríklad v krémových tekvicových polievkach či korenených jesenných jedlách.
Počas adventu sa jeho popularita ešte zvyšuje. Zázvor sa používa v horúcich nápojoch, v perníkových koreninách aj v tradičných vianočných sušienkach. Najčastejšie sa pritom využíva v sušenej mletej forme, ktorá má stabilnú chuť a dobre sa mieša do cesta.
Mletý zázvor v tradičnom sviatočnom pečení
Sušený a pomletý zázvor je stabilnou súčasťou perníkového korenia a je jednou z chutí, ktoré definujú vôňu Vianoc. Jeho pikantná aróma dopĺňa škoricu, aníz, klinčeky či muškátový oriešok a spolu vytvárajú zmes, ktorá je typická pre perníčky.
V anglicky hovoriacich krajinách je zázvor základom obľúbených ginger biscuits, u nás sú zas známe tradičné zázvorky – jednoduché, ale veľmi aromatické sušienky.
Zázvorky: pečivo, ktoré potrebuje čas
Zázvorky sú typické tým, že sa pečú vopred – aby poriadne zmäkli a získali svoju charakteristickú chuť, potrebujú minimálne jeden až dva týždne odpočinku. Ich príprava je nenáročná a zvládnu ju aj ľudia, ktorí nepečú často.
Suroviny:
- 250 g hladkej múky
- 250 g práškového cukru
- 2 vajcia
- 15 g mletého sušeného zázvoru
- ½ balíčka prášku do pečiva
- trochu nastrúhanej citrónovej kôry
Postup:
- Zo surovín vypracujte hladké cesto.
- Rozvaľkajte ho približne na 4 mm hrúbku a vykrajujte tvary.
- Sušienky nechajte odstáť do druhého dňa na chladnom mieste.
- Pečte v rúre vyhriatej na strednú teplotu dozlatista.
Príjemná aróma, ktorá sa počas pečenia šíri kuchyňou, patrí medzi najkrajšie vône adventu.
Kandizovaný zázvor: chutná dobrota, no s vysokým obsahom cukru
Kandizovaný zázvor má výraznú sladko-pikantnú chuť a v mnohých kuchyniach sa používa ako drobná pochúťka alebo prísada do pečenia. Je však dôležité povedať, že hoci zázvor obsahuje biologicky aktívne látky, kandizovaná forma má veľmi vysoký obsah cukru, a preto by sa mala konzumovať len v malom množstve.
Ako si ho pripraviť doma:
- Zázvor ošúpte a nakrájajte na 2–3 mm hrubé plátky.
- Plátky zalejte vodou a varte približne 10 minút. Vývar zlejte.
- Proces opakujte niekoľkokrát – tak sa zníži ostrosť koreňa.
- Pri poslednom varení pridajte cukor.
- Varíte, kým sa tekutina nezredukuje na hustý sirup.
- Kúsky nechajte zaschnúť a nakoniec ich jemne obaľte v cukre.
Takto pripravený zázvor má dlhú trvanlivosť a dá sa uchovávať v uzavretej nádobe.
Zázvor je možné pestovať aj doma
Zázvor je rastlina, ktorá sa dá úspešne pestovať aj v interiéri. Vyhovuje mu vlhká pôda (nie však premokrená), teplo a dostatok svetla.
Základné pravidlá pestovania:
- Vyberte si čerstvý podzemok s viditeľnými púčikmi.
- Črepník musí mať drenážne otvory.
- Podzemok sa sadí plytko, púčikmi smerom nahor.
- Pôda má byť vlhká, ale nie premočená – stojaca voda spôsobuje hnitie.
- Rastlina je citlivá na chlad, preto sa pestuje v interiéri alebo v skleníku.
Pri správnej starostlivosti vytvorí rastlina nové podzemky, ktoré sa dajú neskôr použiť v kuchyni.
Zhrnutie – iba fakty
- Zázvor je tradičné korenie využívané v sladkých aj slaných pokrmoch.
- Sušený zázvor je nevyhnutnou súčasťou perníkového korenia.
- Zázvorky sú reálny historický recept a potrebujú čas na zmäknutie.
- Kandizovaný zázvor je chutný, ale má vysoký obsah cukru.
- Zázvor sa dá pestovať doma, ak má teplo, svetlo a priepustnú pôdu.
- Zázvor má preukázané účinky na trávenie a môže zmierniť nevoľnosť – ale to platí najmä pri čerstvej alebo sušenej forme, nie pri kandizovanom variante.