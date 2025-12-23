Vianočné koláče na poslednú chvíľu. 3 rýchle tipy, ktoré zvládnete aj bez pečenia

S blížiacimi sa Vianocami má mnoho ľudí pocit, že hodiny v dni sa akosi skracujú. Upratovanie, zháňanie darčekov, varenie sviatočných jedál a do toho ešte pečenie vianočných koláčov – niet divu, že z toho ide niekedy hlava dokola. Ak patríte medzi tých, ktorí si uvedomili, že na klasické pečenie už jednoducho nezostal čas, nezúfajte.
Aj na poslednú chvíľu sa dajú pripraviť chutné, efektné a tradičné vianočné koláče, ktoré potešia rodinu aj návštevy. Navyše ide o nepečené recepty, takže rúru môžete pokojne nechať vypnutú. Ich príprava vám zaberie len desiatky minút a výsledok bude stáť za to.
Nepečené citrónové kocky podľa Roman Paulus
Súčasťou pôvodného textu je aj videorecept na nepečené citrónové kocky, ktorý pochádza z oficiálneho kanála Romana Paulusa na YouTube. Ide o overený recept od profesionálneho kuchára a slúži ako ďalšia inšpirácia pre tých, ktorí chcú pripraviť rýchke vianočné sladkosti bez pečenia.
Nepečené vianočné koláče majú jednu veľkú výhodu
Nepečené vianočné koláče sú ideálnou voľbou nielen pre zaneprázdnených ľudí, ale aj pre tých, ktorí pečenie príliš neobľubujú. Väčšinou vám postačia základné suroviny, ktoré máte doma – piškóty, kakao, práškový cukor, maslo, orechy či sušené ovocie. Často sa dajú zužitkovať aj rôzne zvyšky zo špajze, napríklad čokoláda, kokos alebo orechy, ktoré zostali z iného pečenia.
Prinášame vám tri osvedčené tipy na nepečené vianočné koláče, ktoré zvládnete pripraviť rýchlo a bez stresu.
1. Osie hniezda – vianočná klasika, ktorá nesmie chýbať
Osie hniezda patria medzi najtradičnejšie vianočné koláče a na sviatočnom stole majú svoje pevné miesto. Dobrá správa je, že ich zvládnete aj bez pečenia.
Suroviny:
- 1 balenie piškót (cca 240 g)
- 150 g práškového cukru
- 60 g zmäknutého masla
- 1 bielok
- 1 polievková lyžica kakaa
- 2 polievkové lyžice tuzemského rumu + trochu navyše na piškóty
- 20 g jemne mletých vlašských orechov
- práškový cukor na obaľovanie a vysypanie formičiek
Krém:
- 120 g zmäknutého masla
- 2 polievkové lyžice rumu
- 2 polievkové lyžice vanilkového cukru
- 2 žĺtky
Postup:
Približne 35 piškót rozložte na plech a na každú kvapnite trochu rumu. Zvyšné piškóty rozmixujte najemno a zmiešajte s cukrom, maslom, bielkom, kakaom, rumom a orechmi. Vypracujte kompaktnú hmotu, z ktorej vytvarujte rovnaké guľôčky. Tie obaľte v práškovom cukre.
Z ingrediencií na krém vyšľahajte hladký krém. Formičky na hniezda vysypte cukrom, vtlačte do nich guľôčku cesta, urobte jamku a naplňte ju krémom. Uzavrite piškótou, jemne pritlačte a opatrne vyklopte.
2. Čokoládové hľúzovky – ideálne aj pre „lenivých“ cukrárov
Čokoládové hľúzovky sú dôkazom, že dokonalý vzhľad nie je všetko. Ich mierne nepravidelný tvar im dodáva šarm a chuť je jednoducho neodolateľná.
Suroviny:
- 70 g smotany na šľahanie
- 100 g masla
- 60 g kryštálového cukru
- 200 g horkej čokolády
- 2 polievkové lyžice likéru podľa chuti
- 2 polievkové lyžice kakaa
- strúhaný kokos, mleté mandle alebo orechy na obaľovanie
Postup:
Smotanu, maslo a cukor zohrejte v hrnci, kým sa cukor nerozpustí. Odstavte, pridajte nalámanú čokoládu a miešajte, kým sa úplne nerozpustí. Primiešajte likér a nechajte vychladnúť. Ideálne je nechať hmotu odležať do druhého dňa. Potom z nej tvarujte malé guľôčky a obaľujte v kakau, kokose alebo orechoch. Hotové lanýže vložte do papierových košíčkov.
3. Perníkové guľôčky – rýchle, voňavé a veľmi chutné
Ak máte radi chuť perníka, tento recept si určite obľúbite. Perníkové guľôčky sú jednoduché na prípravu a krásne prevoňajú celé Vianoce.
Suroviny:
- 250 g perníka na strúhanie
- 100 g mletých mandlí
- 100 g zmäknutého masla
- 100 g práškového cukru
- 100 g kondenzovaného mlieka
- 2 polievkové lyžice tuzemského rumu
- 1/2 lyžičky perníkového korenia
Na obaľovanie:
- kakao holandského typu
- nasekané pistácie
- nasekané mandle
- strúhaný kokos
Postup:
Všetky suroviny od perníka po perníkové korenie dôkladne premiešajte a vypracujte hladkú hmotu. Dajte ju aspoň na hodinu do chladničky. Potom z nej tvarujte rovnaké guľôčky a obaľujte podľa chuti. Skladujte v chlade.