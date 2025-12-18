Zemiakové placky patria medzi najobľúbenejšie jedlá tradičnej kuchyne. Pripravujú sa v rôznych obmenách a v jednotlivých regiónoch. Spája ich jednoduchý základ: zemiaky, cesnak, korenie a smaženie na tuku, vďaka ktorému vznikne chrumkavá zlatistá placka.
Mnohí ľudia sa však snažia nájsť „tajný trik“, ktorý by zaručil dokonale chrumkavý výsledok. Často sa pritom spomína aj jedlá sóda. Je však dôležité uviesť veci na pravú mieru.
Jedlá sóda nie je nevyhnutná – a nie je ani tradičná
Jedlá sóda sa v klasických receptoch na zemiakové placky bežne nepoužíva. Tradičné recepty fungujú bez akýchkoľvek kypriacich látok a chrumkavosť dosahujú úplne inými postupmi. Sóda sa síce môže objaviť v niektorých moderných variáciách, no jej účinok na chrumkavosť je len okrajový a rozhodne nie rozhodujúci.
Z chemického hľadiska je jedlá sóda zásaditá látka, ktorá reaguje s kyselinami. Pri pečení pomáha kypriť cesto, ale pri vyprážaní zemiakových placiek nemá rovnaký efekt ako pri koláčoch. Navyše, ak sa použije nesprávne alebo vo väčšom množstve, môže spôsobiť nepríjemnú chuť.
Čo naozaj rozhoduje o chrumkavosti placiek
Ak chcete, aby boli zemiakové placky skutočne chutné a chrumkavé, treba sa zamerať na tieto overené faktory:
- Odstránenie prebytočnej vody zo zemiakov
Nastrúhané zemiaky je vhodné jemne vyžmýkať. Čím menej vody v ceste zostane, tým lepšie sa placky opečú.
- Dostatočne horúci tuk
Placky treba vkladať do dobre rozohriateho oleja alebo masti. Studený tuk spôsobí, že sa cesto nasiakne tukom a výsledok bude mastný, nie chrumkavý.
- Tenké placky
Hrubé placky sa skôr dusia než smažia. Tenšia vrstva cesta zabezpečí rýchle opečenie a chrumkavý povrch.
- Správny pomer surovín
Príliš veľa múky alebo vajec môže spôsobiť, že placky budú hutné a ťažké.
Overený základný recept na zemiakové placky
Suroviny:
- 500 g zemiakov
- 2 vajcia
- polohrubá múka podľa potreby
- cesnak
- soľ
- čierne korenie
- majorán
- olej alebo masť na smaženie
Postup:
Zemiaky nahrubo nastrúhajte, jemne vyžmýkajte prebytočnú vodu a zmiešajte s vajcami, cesnakom, korením a majoránom. Pridajte len toľko múky, aby vzniklo kompaktné, ale nie husté cesto. Placky smažte na rozpálenom tuku z oboch strán dozlatista a po vybratí ich nechajte odkvapkať na papierovej utierke.
Ako placky obmeniť bez straty kvality
Zemiakové placky možno obohatiť aj ďalšími surovinami, ktoré nemenia ich podstatu:
- časť zemiakov možno nahradiť cuketou, mrkvou alebo zelerom
- pridať možno rascu alebo jarnú cibuľku
- obľúbené sú aj varianty s údeným mäsom, šunkou či škvarkami
Neexistuje jedna zázračná prísada, ktorá by sama o sebe zaručila dokonalé zemiakové placky. Skutočný úspech spočíva v technike prípravy, nie v jedlej sóde. Kto dodrží správny postup, kvalitné suroviny a teplotu smaženia, dosiahne výborný výsledok aj bez akýchkoľvek „tajomstiev“.