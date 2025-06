Väčšina Slovákov vôbec netuší, ako reagovať, keď uvidia unavenú včelu. Stačí pritom málo

Už od útleho detstva vieme, že včely sú mimoriadne pracovitý hmyz, ktorý bez ustania zbiera peľ a nektár pre celý úľ. Aj takéto neúnavné tvory však môže z času na čas prepadnúť obyčajná únava. Nie je sa čomu čudovať – ich drobné telá sú veľmi citlivé na náhle výkyvy počasia, extrémne teplo či nečakané ochladenie. Ako však takej vyčerpanej včele správne pomôcť?

Keď včela potrebuje našu pomoc

Predstavte si situáciu: Idete po ulici a všimnete si opustené mačiatko alebo zranené šteniatko. Väčšina z nás by ani na okamih nezaváhala a okamžite by mu chcela pomôcť. Čo však robiť, keď si všimnete včelu, ktorá bezvládne leží na zemi, stole, či na balkóne medzi kvetmi? Možno vyzerá, akoby už bola na konci svojho krátkeho života, ale pokiaľ zaznamenáte čo i len mierny pohyb, znamená to, že ešte je nádej na jej záchranu. A práve tu prichádza vaša chvíľa!

Počasie a vyčerpanie – časté príčiny problémov

Niekedy sa včielka dostane do nepríjemností, keď nečakane zmení počasie – prudké ochladenie, dážď či vietor dokážu včelu ľahko vyčerpať a dezorientovať. V inom prípade môže byť na vine celodenná, nepretržitá práca, počas ktorej lietala od kvetu ku kvetu. Takéto prípady sú bežné najmä počas leta, keď majú včely najviac práce a ich organizmus je vystavený enormnej záťaži. Ak si všimnete, že včela ledva lezie alebo leží bez pohybu, reagujte rýchlo – môžete ju ešte zachrániť jednoduchým spôsobom.

„Energetická injekcia“ namiesto medu

Mnohí ľudia by možno intuitívne ponúkli včele med ako potravu, keďže ide o jej prirodzený zdroj energie. V tomto prípade však odborníci jasne varujú: med, ktorý máte doma, pravdepodobne pochádza z iného úľa, a môže obsahovať mikroorganizmy a zárodky chorôb. Jediná takto zachránená včela by mohla po návrate do svojho domovského úľa preniesť infekciu na celé včelstvo, čím by ste nechtiac mohli spôsobiť katastrofu miestnemu včelárovi.

Preto je oveľa bezpečnejšia a vhodnejšia voľba obyčajný cukor. Áno, obyčajný kryštálový cukor, ktorý sa nájde v každej domácnosti.

Ako pripraviť záchranný nápoj pre včelu?

Včely nedokážu prijať kryštáliky cukru len tak jednoducho. Je nutné cukor najprv rozpustiť vo vode. Ideálny pomer je približne pol lyžičky cukru na jednu lyžičku čistej vody. Keď tento roztok pripravíte, jemne kvapnite malú kvapku na pevný povrch, ideálne na list rastliny alebo na malý tanierik v blízkosti unavenej včely. Už malá kvapôčka tohto jednoduchého sirupu môže včele stačiť na obnovenie síl. Ak ju začne včela ochotne prijímať, jej šanca na zotavenie sa rýchlo zvýši.

Teplo a sucho – dôležitá súčasť záchrany

Niekedy nemusí byť problém iba v nedostatku energie, ale aj v podchladení včely. Ak vonku náhle ochladlo, alebo dokonca prší a všimnete si, že ostatné včely sa už ukryli v úli, vaša malá nájdenkyňa potrebuje bezpečné miesto, kde sa zahreje a vysuší. V takomto prípade ju jemne preložte na miesto, kde je teplejšie a hlavne suchšie. Skvelým riešením môže byť garáž, veranda alebo zádverie domu, kde nefúka vietor a neprší.

Priestor a voľnosť sú nevyhnutné

Je dôležité pripomenúť jedno pravidlo, ktoré treba striktne dodržať: nikdy včelu neuzatvárajte do žiadnej nádoby, pohára či krabičky. Včela potrebuje voľnosť a možnosť okamžite odletieť, keď sa bude cítiť lepšie. Ak by ste ju uzavreli, stres z obmedzeného priestoru by jej stav ešte viac zhoršil. Opäť jej môžete ponúknuť roztok cukru, ktorý pravdepodobne prijme s radosťou.

Prečo vlastne zachraňovať jednu jedinú včelu?

Možno si poviete: veď včiel sú milióny, načo pomáhať jednej? Pravdou však je, že aj tá jediná včela, ktorú ste zachránili, mohla byť práve tá, ktorá objavila rozkvitnutú čerešňu vo vašej záhrade a letela o nej povedať ostatným včelám. Tie následne opeľujú kvety a prispievajú k bohatej úrode. Je to síce len jedna včela, ale čo ak práve ona zabezpečí, že vaše stromy zarodia viac jabĺk či sliviek?

Aj keď je šanca, že práve táto jedna včela rozhodne o vašej úrode, nízka, isté je jedno – pocit, že ste pomohli malému tvorovi prežiť ďalší deň, vás zahreje pri srdci. A presne o tom je pomoc prírode: malý skutok, ktorý môže mať veľký význam, či už praktický alebo len symbolický.