Už žiadne vyprážanie vajec na panvici: obyčajný hrnček vám pripraví dvakrát chutnejšie raňajky

Ranný zhon pozná každý – človek by najradšej jedol niečo teplé a sýte, ale zároveň nemá náladu ani čas rozkladať panvicu, nahrievať olej a potom sa ešte zaoberať umývaním mastného riadu. A práve preto si mnohí zamilovali jednoduchý trik, ktorý robí miešané vajcia jemnejšími a chutnejšími než tie z panvice. Všetko, čo potrebujete, je obyčajný hrnček a mikrovlnka.
Výsledok? Nádherne nadýchané, šťavnaté a prekvapivo výrazné vajíčka, ktoré určite predčia tradičnú prípravu na sporáku.
Pozrite si trik aj vo videu
Ak chcete vidieť celý postup naživo, pozrite si video z Toddovej kuchyne:
Prečo dať vajciam šancu v hrnčeku?
Vajcia patria do kuchyne tak prirodzene ako múka či chlieb. Sedia k raňajkám, výborne doplnia šaláty aj sendviče a ak ich pripravíte dobre, stačí k nim aj obyčajný krajec chleba. Hoci miešané vajcia poznáme všetci, málokto tuší, že existuje spôsob, ktorý ich chuť aj konzistenciu výrazne posunie.
Hrnčeková príprava má ešte jeden bonus – zvládne ju úplne každý. Nič netreba strážiť, obracať či miešať na rozpálenej panvici. Jednoducho všetko vložíte do hrnčeka, premiešate a necháte mikrovlnku urobiť svoju prácu.
A nie je to len domáci trend – túto techniku si obľúbili aj profesionáli. Je rýchla, spoľahlivá a výsledkom sú dokonale vláčne, nadýchané vajcia, aké sa na panvici robia len veľmi ťažko.
Ako to celé funguje?
Postup je tak jednoduchý, že si ho zapamätáte už po prvom raze.
Do hrnčeka rozklepnite dve vajcia. Pridajte lyžičku mlieka alebo smotany, trochu soli a štipku čerstvo namletého čierneho korenia. Všetko poriadne premiešajte vidličkou, aby sa vajcia spojili a napenili.
Hrnček vložte do mikrovlnky. Na strednom výkone stačia približne dve minúty – presný čas sa môže líšiť podľa typu mikrovlnky. V rúre funguje postup rovnako, len potrvá o niečo dlhšie.
Tajomstvo úspechu je rovnomerné teplo. Vajcia sa neprichytia, neprepečú ani nevysušia. Zostanú nadýchané ako pena a pritom krásne držia tvar.
Prečo sú z hrnčeka chutnejšie než z panvice?
Panvica má jednu nevýhodu: vajcia sa na nej veľmi rýchlo prepečú. Stačí pár sekúnd navyše a z jemnej hmoty sa stane suchá, tvrdšia zmes. V hrnčeku sa to nestane – teplo pôsobí jemnejšie a vajíčka majú čas vytvoriť vláčnu, krémovú štruktúru.
Ďalším plusom je, že vajcia môžete okamžite „vytunovať“. Pridať syr, šunku, paradajky, papriku, kukuricu, pažítku či petržlen – všetko, čo bežne ponáhľate primiešať až na panvici. V hrnčeku sa prísady rozložia rovnomerne a chuť je príjemne plná.
A veľký bonus pre tých, čo sledujú kalórie: nepotrebujete ani kvapku tuku. Bez oleja či masla sú vajcia ľahšie, zdravšie a pritom stále mimoriadne chutné.
Rýchle, čisté a úplne bez stresu
Vajíčka z hrnčeka sú ideálne pre ranné situácie, keď máte chuť na teplé jedlo, ale času nazvyš veľa nie je. Kým by ste na panvici roztápali maslo, v mikrovlnke už máte pol hotového jedla.
Navyše, umývanie je otázkou pár sekúnd. Žiadne rozstrekovanie tuku po sporáku, žiadne drhnutie panvice – jednoducho opláchnete hrnček a môžete ísť.
Mnohí si zmes dokonca pripravujú večer: vajcia rozšľahajú, dochutia a odložia do chladničky. Ráno už len stačí vložiť hrnček do mikrovlnky. O minútu či dve sú raňajky na stole – skôr, ako si stihnete pripraviť kávu.
A ak máte doma deti, tento spôsob je doslova záchrana. Namiesto jedného státia pri sporáku naraz pripravíte pokojne aj tri – štyri porcie.
Recept na vajcia v hrnčeku
Ingrediencie:
- 2 vajcia
- 2 lyžice mlieka alebo smotany
- štipka soli
- štipka čierneho korenia
- voliteľne: strúhaný syr, zelenina, bylinky, šunka či iné prísady
Postup:
- Vajíčka rozklepnite do hrnčeka a premiešajte vidličkou.
- Pridajte mlieko alebo smotanu, osoľte a okoreňte.
- Vmiešajte obľúbené doplnky – zeleninu, bylinky, syr alebo šunku.
- Hrnček vložte do mikrovlnky a ohrievajte približne 2 minúty na strednom výkone, kým vajcia nenafúknu a nestuhnú.
Tip na záver
Ak túžite po ešte krémovejšej konzistencii, skúste trik profesionálnych kuchárov: po prvej minúte misky vyberte, obsah rýchlo premiešajte a vráťte späť na zvyšný čas. Výsledok bude neuveriteľne jemný a úplne bez spálených kúskov.
A čo je na tom najlepšie? Tento nenápadný trik vám ušetrí čas, energiu aj nervy, pričom na tanieri budete mať raňajky, ktoré chutia ako z hotelového bufetu.