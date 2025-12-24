Tvarohová štrúdľa s kaki. Rýchly dezert z lístkového cesta, ktorý stojí za vyskúšanie

Kaki (persimon) sa u nás spája najmä s konzumáciou za čerstva, no niektoré jeho odrody sa dajú bez problémov použiť aj do dezertov. Tento tvarohový štrúdl je jednoduchým príkladom, ako možno kaki využiť v pečení – rýchlo, bez zložitých postupov a s chutným výsledkom.
Kaki a jeho sezóna
Kaki je exotické ovocie, ktoré sa na našich pultoch objavuje najčastejšie na jeseň a v zime, približne od októbra do februára. V obchodoch sa predávajú rôzne odrody, ktoré sa líšia chuťou, pevnosťou aj správaním pri tepelnej úprave. Práve výber správneho typu je pri pečení kľúčový.
Ktoré kaki je vhodné do štrúdla
Na pečenie sa hodia pevnejšie, netrpko chutnajúce odrody, ktoré sú jedlé aj vtedy, keď sú ešte tvrdšie (často označované ako „nekazivé“ alebo „jablkové“ kaki). Tieto plody:
- po upečení nezvyknú úplne zmäknúť ani sa rozpadnúť
- púšťajú len malé množstvo šťavy
- zachovajú si tvar a neovplyvnia negatívne štruktúru lístkového cesta
Naopak, trpké odrody kaki musia byť pred použitím úplne dozreté a mäkké. V opačnom prípade by boli chuťovo nepríjemné a pri pečení by sa mohli správať podobne ako veľmi zrelé hrušky – teda by zmäkli a pustili viac tekutiny.
Prečo môže kaki nahradiť jablká
Jablkový štrúdl je tradičný, no pri správnom výbere ovocia môže byť kaki plnohodnotnou alternatívou. Má prirodzenú sladkosť, jemnú arómu a v kombinácii s tvarohom pôsobí chuťovo vyvážene. Netreba ho predvariť ani výrazne dochucovať – stačí ho olúpať a nakrájať na plátky. Podľa chuti ho možno jemne dochutiť škoricou alebo pár kvapkami citrónovej šťavy, čo nie je nutné, ale môže zvýrazniť výslednú chuť.
Aký tvaroh použiť, aby náplň držala
Na pečenie je najspoľahlivejší hutnejší tvaroh, napríklad tvaroh balený v alobale. Obsahuje menej tekutiny a počas pečenia sa nerozteká.
Ak máte len mäkší tvaroh z vaničky, je vhodné pridať zložku, ktorá viaže vlhkosť:
- zemiakový alebo kukuričný škrob
- rozdrvené piškóty
- prípadne malé množstvo chia semienok (treba však počítať s ich textúrou v hotovom koláči)
Recept: Tvarohová štrúdľa s kaki
Čas prípravy: približne 15 minút
Čas pečenia: 25–30 minút
Suroviny:
- 1 balenie lístkového cesta (rozvaľkané na papieri na pečenie)
- 2 kusy pevného, netrpko chutnajúceho kaki
- 250 g tučného tvarohu
- 1 vajce (žĺtok a bielok zvlášť)
- 1 lyžica kryštálového cukru
- ½ lyžičky sušenej citrónovej kôry
- mletá vanilka podľa chuti
Postup:
- Príprava náplne: V mise zmiešajte tvaroh, žĺtok, cukor, vanilku a citrónovú kôru. Ak je zmes príliš hustá, môžete ju jemne zriediť malým množstvom mlieka.
- Príprava ovocia: Kaki ošúpte a nakrájajte na tenké plátky. Rúru predhrejte na 190 °C.
- Plnenie štrúdľa: Lístkové cesto rozložte na plech, potrite ho tvarohovou náplňou a rovnomerne na ňu poukladajte plátky kaki.
- Zabalenie: Najskôr prehnite kratšie okraje dovnútra, potom štrúdľu zrolujte. Povrch potrite rozšľahaným bielkom.
- Pečenie: Pečte 25–30 minút, kým nebude povrch zlatistý a chrumkavý.
- Servírovanie: Po vychladnutí môžete štrúdľu jemne posypať práškovým cukrom.