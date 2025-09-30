Túto vodu vylieva 90 % ľudí do drezu. Pritom skrýva vitamínový poklad

Keď varíme zemiaky, často sa sústredíme iba na samotnú prílohu a vodu po varení bez rozmýšľania vylejeme do drezu. To je však škoda – práve táto tekutina obsahuje cenné látky, ktoré sa počas varenia uvoľnili zo zemiakov. Ako ju teda využiť rozumne a bezpečne?
Zemiaky v riadku:
Prečo sú zemiaky také výživné?
Zemiaky patria medzi najobľúbenejšie potraviny na Slovensku. Majú nízku kalorickú hodnotu, ale vysokú schopnosť zasýtiť. Obsahujú celý rad vitamínov a minerálov:
- vitamín C – najviac ho majú mladé zemiaky (až 23 mg na 100 g)
- vitamíny skupiny B – B1, B2, B3 a B6
- minerály – draslík, železo, zinok, horčík, fosfor a vápnik
Okrem toho v nich nájdeme približne 2 % bielkovín, 1,5 % vlákniny, okolo 16 % škrobu a iba malé množstvo tuku.
Obsah vitamínu C sa však časom znižuje – po troch mesiacoch skladovania zostáva asi 60 % pôvodnej hodnoty, po pol roku dokonca iba 35 %. Najviac živín si zachovajú zemiaky varené v šupke, pretože tá počas varenia chráni vnútro hľuzy.
Čo obsahuje voda zo zemiakov?
Počas varenia sa časť vitamínov a minerálov uvoľní zo zemiakov do vody. Preto je tekutina po uvarení plná najmä:
- draslíka – dôležitého pre správnu funkciu svalov a nervov
- vitamínov skupiny B a vitamínu C – hoci ich množstvo nie je veľmi vysoké, určite stojí za využitie
- škrobu – ktorý sa pri varení uvoľňuje zo zemiakov
Ak zemiaky varíte bez soli, táto voda je použiteľná na viaceré praktické účely.
Ako zemiakovú vodu využiť?
- V kuchyni – môžete ju použiť ako základ do polievok alebo omáčok, vďaka škrobu prirodzene zahustí jedlo. Dá sa pridať aj do cesta na chlieb, ktoré bude vláčnejšie. Ak pripravujete zemiakovú kašu, časť mlieka či smotany môžete nahradiť práve touto vodou.
- Pre rastliny – nesolená zemiaková voda je vhodná na polievanie kvetov, pretože obsahuje minerály, ktoré im prospievajú.
- V domácnosti – škrobová voda môže pomôcť pri čistení niektorých povrchov, napríklad zašlého kovového príboru.
Ako vodu správne uchovať?
Ak ju nechcete použiť hneď, môžete ju nechať vychladnúť a preliať do uzatvárateľnej nádoby. V chladničke vydrží niekoľko dní. Na dlhšie skladovanie ju možno aj zamraziť.
Zemiaky sú cennou potravinou a voda, v ktorej sa varia, rozhodne nemusí skončiť v dreze. Obsahuje minerály, vitamíny a škrob, takže ju môžete využiť v kuchyni, v domácnosti alebo na polievanie rastlín. Hoci nejde o zázračný liek, je to jednoduchý spôsob, ako vyťažiť zo zemiakov maximum a zároveň menej plytvať.