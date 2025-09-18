Turecko šokuje dovolenkárov. Obľúbené all inclusive je v ohrození, dôvod vás prekvapí

Turecko patrí medzi najvyhľadávanejšie dovolenkové destinácie Slovákov aj Čechov. Slnko, more a neobmedzené bufety s jedlom a pitím tvoria kombináciu, ktorá láka každoročne milióny turistov. Práve systém all inclusive je často rozhodujúcim faktorom pri výbere hotela. V poslednom období sa však v krajine čoraz viac diskutuje o tom, či tento model neprispieva k obrovskému plytvaniu potravinami.
Alarmujúce čísla o potravinovom odpade
Podľa oficiálnych údajov Turecko ročne vyhodí viac ako 23 miliónov ton potravín. Významný podiel má pečivo – denne končí v odpade približne 12 miliónov kusov chleba. Podobne sa plytvá aj ovocím a zeleninou, ktoré tvoria desiatky percent celkového odpadu.
Tieto čísla nie sú len ekonomickým problémom pre samotné hotely, ale aj veľkou ekologickou záťažou. V čase, keď sa svet snaží obmedziť plytvanie a šetriť zdroje, je tlak na zmenu neprehliadnuteľný.
Úrady zvažujú opatrenia
Turecké úrady a organizácie zaoberajúce sa udržateľnosťou začali hovoriť o konkrétnych krokoch. Medzi návrhmi sa objavuje aj myšlienka obmedziť neobmedzené bufety alebo umožniť hosťom vyberať si menšie porcie podľa potreby.
Dôležité je zdôrazniť, že zatiaľ nejde o definitívne rozhodnutie. Zrušenie systému all inclusive ako takého nebolo oficiálne schválené. V hre sú len diskusie a návrhy, ktoré by mali viesť k obmedzeniu zbytočného plytvania.
Prečo je téma citlivá
All inclusive je jedným z hlavných lákadiel, vďaka ktorým Turecko konkuruje iným dovolenkovým krajinám. Pre turistov predstavuje pohodlie, ktoré ocenia rodiny s deťmi aj starší cestovatelia – jedlo a nápoje sú zaplatené vopred a dostupné kedykoľvek počas dňa.
Hotely sa obávajú, že obmedzenie by mohlo časť hostí odradiť. Cestovné kancelárie zase upozorňujú, že keby Turecko zmenilo systém, ľudia by mohli hľadať alternatívy v Bulharsku, Grécku či dokonca v exotických krajinách, kde all inclusive zostáva štandardom.
Ako by mohli vyzerať zmeny
Ak sa niektoré návrhy presadia, mohlo by to znamenať úpravu spôsobu, akým hotely servírujú jedlo:
- menšie porcie namiesto preplnených tanierov
- možnosť vybrať si jedlá z menu
- väčší dôraz na prevenciu plytvania v kuchyniach
Zatiaľ však ide len o úvahy a skúšobné návrhy. Turisti tak stále môžu počítať s tým, že v roku 2025 all inclusive v Turecku funguje ako doteraz.
Pre Slovákov a Čechov je dôležité sledovať vývoj. Aj keď úplné zrušenie all inclusive momentálne nie je na stole, zmeny v ponuke hotelov nie sú vylúčené. Krajina sa snaží nájsť rovnováhu medzi pohodlím turistov a zodpovedným prístupom k potravinám a životnému prostrediu.