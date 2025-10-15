Toto je farba roka 2026, ktorá prináša revolúciu v interiérovom dizajne. Buď si ju zamilujete, alebo vás úplne zaskočí

Pre rok 2026 odborníci vybrali žltozelený odtieň s jemnými limetkovými tónmi, ktorý symbolizuje rovnováhu medzi prírodou a mestským prostredím. Farba má prinášať pokoj, sviežosť a optimizmus – presne to, po čom ľudia v dnešnom hektickom svete túžia.
Odtieň, ktorý sa mení so svetlom
Tento odtieň patrí medzi tie, ktoré reagujú na zmeny osvetlenia. Na dennom svetle pôsobí sviežo a príjemne, zatiaľ čo v tlmenejších priestoroch nadobúda hlbší, pokojnejší charakter. Práve vďaka tejto premene pôsobí v interiéri vždy inak, čím sa stáva univerzálnou voľbou do rôznych typov domácností.
Výborne sa kombinuje s neutrálnymi farbami, ale aj s prírodnými materiálmi či teplými odtieňmi dreva. Môže slúžiť ako hlavná farba stien, ale aj ako jemný doplnok, ktorý zjednotí celkovú atmosféru miestnosti.
Filozofia farby
Zámerom tvorcov bolo vytvoriť odtieň, ktorý pôsobí upokojujúco, no zároveň prináša energiu a pocit obnovy. Farba je výsledkom celosvetového výskumu trendov v architektúre, dizajne, spoločenskom správaní aj vo vývoji nových materiálov. Odborníci sledujú, aké farby a textúry ľudia vyhľadávajú, a z týchto poznatkov vytvárajú víziu pre nasledujúci rok.
Tri prístupy ku kombinovaniu
Nová farba roka bola predstavená spolu s tromi základnými smermi, ktoré pomáhajú vytvárať rôzne nálady a štýly interiéru:
- Prírodný smer – kombinuje zemité a teplé tóny, ako hnedá, olivová, terakota či limetková. Prináša do priestoru útulnosť a pokoj.
- Moderný smer – stavia na kontraste s bielou, sivou a čiernou. Pôsobí elegantne a minimalisticky, hodí sa do mestských interiérov.
- Expresívny smer – spája živé farby a odvážne kombinácie, ktoré dodávajú priestoru energiu a tvorivosť.
Ako farbu využiť
Tento odtieň možno využiť v interiéri aj exteriéri. Skvelo sa hodí na steny, nábytok či doplnky, ale aj na záhradné prvky – napríklad lavičky alebo ploty, kde prirodzene splýva so zeleňou.
Farba dokáže prepojiť moderné materiály s prírodou a vytvoriť harmonický dojem. Použiť ju možno ako dominantný prvok, alebo len ako jemný detail, ktorý osvieži celkový vzhľad priestoru.
Farba, ktorá symbolizuje návrat k prírode
Farba roka 2026 predstavuje návrat k jednoduchosti, harmónii a prirodzenosti. Je odpoveďou na potrebu rovnováhy, pokoja a spojenia s prostredím, v ktorom žijeme. Zároveň prináša optimistický nádych a povzbudzuje k novým začiatkom.
Tento odtieň dokáže meniť atmosféru priestoru – dodáva mu sviežosť, ľahkosť aj hĺbku. Je preto ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú, aby ich domov pôsobil prirodzene, moderne a zároveň útulne.