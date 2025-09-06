Tip na zážitkový víkend. Noc na sene, v maringotke či starom vagóne

Predstavte si spojenie romantiky táborenia s pohodlím, ktoré poznáte skôr z hotelovej izby. Presne o tom je glamping – nový trend v cestovaní, ktorý sa stal hitom po celom svete. Ide o originálne ubytovanie v prírode, ktoré má ďaleko od klasického stanu a tvrdého spacáku.
Ako sa mení pohľad na kempovanie
Ešte pred pár rokmi väčšina ľudí spájala nocovanie pod stanom s nepohodlím – vlhký spacák, tvrdá karimatka, žiadna teplá voda a minimum komfortu. Dnes je však situácia úplne iná. Glamping mení kempovanie na zážitok: dostanete pohodlnú posteľ, vlastnú kúpeľňu, kuchynku a neraz aj terasu s výhľadom, kde si môžete vychutnať rannú kávu či večerný pohár vína.
Tento trend oslovuje čoraz viac ľudí – nielen dobrodruhov, ale aj rodiny s deťmi či páry hľadajúce romantický víkend. Čaro spočíva v tom, že ste priamo uprostred prírody, no zároveň nemusíte obetovať komfort.
Chcete vidieť, ako glamping vyzerá v praxi? Pozrite si krátke video:
Čo vlastne glamping znamená
Samotné slovo vzniklo spojením „glamorous“ a „camping“, teda luxusné kempovanie. Ubytovanie môže mať mnoho podôb – od priestranných stanov so štýlovým nábytkom, cez jurty, maringotky, domčeky na strome, až po staré železničné vagóny či plávajúce chatky.
Pôvod glampingu siaha do exotických destinácií – luxusné safari stany v Afrike či Ázii mali ponúknuť pohodlie turistom, ktorí nechceli prísť o zážitok z divokej prírody. Postupne sa tento koncept rozšíril aj do Európy. Dnes nájdete glampingové rezorty v Chorvátsku, Taliansku, Slovinsku či Španielsku, a v posledných rokoch dorazil aj k nám.
Prečo si získava popularitu
Rastúca obľuba glampingu nie je len o móde. Ľudia čoraz viac hľadajú spôsob, ako uniknúť z pretechnizovaného sveta, spomaliť a načerpať energiu v prírode. Pre tých, ktorí by sa do klasického kempu nikdy nevybrali, je glamping dokonalým kompromisom – príroda na dosah, no zároveň pohodlie mäkkej postele a súkromnej kúpeľne.
Či už ide o rodinný víkend, romantický pobyt vo dvojici alebo dokonca pracovný home office víkend, glamping ponúka pokojné prostredie bez ruchu a stresu.
Nie je to len o instagrame
Aj keď glamping ponúka komfort, stále je to pobyt v prírode. Spíte medzi stromami, ráno vás môže prebudiť spev vtákov alebo klopkanie dažďa na strechu. Kto neznesie trochu hmyzu, šuchot lístia alebo nočné ticho, ten možno ocení skôr klasický hotel. Pre väčšinu ľudí je to však ideálny spôsob, ako spojiť to najlepšie z oboch svetov.
Výbava glampingových areálov sa líši – niekde nájdete luxusnú vaňu s panoramatickým výhľadom, inde ekologickú solárnu sprchu. Spoločné majú jedno – glamping je zážitok, nie low-cost dovolenka. Ceny za noc sa pohybujú od niekoľkých desiatok eur až po stovky, v závislosti od lokality a vybavenia.
Viac než len ubytovanie
Glamping nie je len iný druh nocľahu – je to nový štýl oddychu. Dovolenka, ktorá je pomalšia, pokojnejšia a viac v súlade s prírodou. V čase, keď mnohí hľadajú únik zo sveta plného technológií, ponúka presne to, čo potrebujeme: priestor, dizajn, harmóniu a dotyk s prírodou.
A hoci je u nás stále relatívne novinkou, jeho budúcnosť vyzerá jasne. Glamping sa totiž stáva stálicou medzi formami cestovania a čoraz viac ľudí si uvedomuje, že dovolenka nemusí znamenať len hotel pri mori či klasický kemp.