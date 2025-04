Tieto potraviny do mrazničky nepatria. Väčšina ľudí bohužiaľ ani netuší prečo

Mraznička je v súčasnej domácnosti neoceniteľným pomocníkom, pretože dokáže predĺžiť trvanlivosť rôznych potravín a uľahčiť plánovanie jedál. Môžeme si vďaka nej urobiť väčšie nákupy, nakúpiť v akciách, prípadne uskladniť sezónne ovocie a zeleninu. Nie každý však vie, že určité druhy potravín do nej nepatria. Niektoré stratia chuť či konzistenciu, iné zase predstavujú zvýšené riziko rastu baktérií, keď ich neskôr vytiahneme a rozmrazíme. Tu je prehľad najdôležitejších zásad, ktoré by ste mali poznať, aby ste sa vyhli nielen sklamaniu z chuti, ale najmä nepríjemným zdravotným ťažkostiam.

1. Opakované mrazenie mäsa je vážna chyba

Najčastejšie sa toto pravidlo týka práve mäsa a množstva baktérií, ktoré sa v ňom môžu tvoriť. Ak už mäso raz rozmrazíte, je dôležité ho celé spotrebovať. Vyhnete sa tak nepríjemným tráviacim ťažkostiam, ktoré môže vyvolať opakované zmrazenie a následné rozmrazenie. Ak viete, že celé balenie mäsa nespotrebujete naraz, vhodné je rozdeliť ho na menšie porcie hneď pred prvým uložením do mrazničky. Takto budete môcť rozmraziť len to množstvo mäsa, ktoré momentálne potrebujete, a vyhnete sa plytvaniu aj zdravotným rizikám.

2. Vajíčka do mrazničky nepatria (ani surové, ani uvarené)

Vajíčka a nízke teploty v mrazničke jednoducho nejdú dohromady. Čerstvé vajíčka zvyknú po zmrazení popraskať a vzniknú tak ideálne podmienky pre množenie baktérií. Ak by ste sa predsa len pokúsili dať do mrazničky uvarené vajíčka, ich chuť a konzistencia sa zásadne zmenia.

Ak nechcete prísť o zásobu vajec, existuje jednoduchý trik: vajíčka rozklepnite, rozmiešajte a nalejte do formičiek na ľad. Nechajte ich rýchlo zamraziť a môžete ich tak v menších dávkach využiť napríklad pri pečení alebo na prípravu jedál, kde ide o rozšľahané vajcia.

3. Vybrané mliečne výrobky sa po zmrazení úplne zmenia

Určite by ste nikdy nemali mraziť čerstvé mlieko, lebo po rozmrazení bude mať nepríjemnú, „rozpadnutú“ štruktúru, ktorá dokáže pokaziť chuť nápojov či jedál. Bez obáv však môžete zmraziť tie mliečne výrobky, ktoré majú vysoký obsah tuku: napríklad maslo, smotanu s vysokým percentom tuku alebo tvrdé syry typu gouda. Naproti tomu jogurty či nízkotučné tvarohy sa v mrazničke nielenže veľmi zmenia, ale neraz aj zhorknú.

4. Zelenina a ovocie s vysokým obsahom vody (napr. uhorky, cukety, maliny)

Niektoré druhy ovocia a zeleniny obsahujú tak veľa vody, že zmrazením menia svoje skupenstvo aj chuť. Typickým príkladom sú uhorky, cukety alebo čerstvé maliny. Ak však chcete zamraziť drobné bobuľové ovocie (maliny, čučoriedky, ríbezle), ktoré plánujete využiť napríklad do smoothie či koláčov, rozložte ho na plech tak, aby sa jednotlivé kúsky nedotýkali. Nechajte ich zmraziť približne dve hodiny a až potom ich vysypte do vrecka či uzatvárateľnej nádoby. Zabránite tým tomu, aby sa ovocie zlepilo do jednej nerozdeliteľnej hmoty.

5. Smažené jedlá (napríklad vyprážané mäso)

Ak ste zvyknutí pripravovať si dopredu väčšie množstvo vyprážaného mäsa, dajte si pozor, keď príde na jeho zmrazovanie. Vo väčšine prípadov sa stáva, že po vytiahnutí z mrazničky a opätovnom ohreve mäso zhorkne. Aj keď nechutí vyslovene zle, konzistencia aj vôňa sa značne menia, čo vie pokaziť celý kulinársky zážitok. Ideálne je spotrebovať vyprážané mäso čo najskôr, kým je ešte čerstvé a chrumkavé.

6. Cestoviny sa môžu nepríjemne zlepiť

Cestoviny, ktoré už boli uvarené, sa v mrazničke zväčša stanú lepkavými a zmenia svoju chuť. Ak si ich z nejakého dôvodu potrebujete predsa len uskladniť zmrazením, pokúste sa ich trochu „predvariť“, teda nechajte ich kratší čas vo vriacej vode, než ste zvyknutí pri bežnom varení. Následne ich rýchlo schlaďte, vložte do mrazničky a pred konzumáciou ich na krátko ponorte do horúcej vody. Takto dosiahnete, že sa nebudú až tak veľmi zlepovať, no na pôvodnú sviežu chuť by ste sa veľmi spoliehať nemali.

Niekoľko užitočných tipov na záver

Rozdeľte väčšie balenia : Či ide o mäso, ovocie, zeleninu alebo syr, vždy je lepšie pripraviť si menšie porcie.

: Či ide o mäso, ovocie, zeleninu alebo syr, vždy je lepšie pripraviť si menšie porcie. Uchovajte si čerstvosť : Mrazenie je skvelé, ak chcete zastaviť starnutie potravín, ale niekedy je výhodnejšie skladovať suroviny v chladničke a rýchlejšie ich spotrebovať.

: Mrazenie je skvelé, ak chcete zastaviť starnutie potravín, ale niekedy je výhodnejšie skladovať suroviny v chladničke a rýchlejšie ich spotrebovať. Kontrola dátumu: Všetko, čo dáte do mrazničky, si označte dátumom. Predídete tak tomu, aby vám tam zostali ležať potraviny pridlho.

Mraznička je skvelým pomocníkom v kuchyni, no treba poznať jej limity. Ak budete vedieť, čo sa dá bez problémov zmraziť a pri ktorých potravinách je lepšie túto možnosť úplne vylúčiť, určite ušetríte nielen čas a peniaze, ale aj starosti s možnými zdravotnými ťažkosťami. Navyše si tak zaistíte, že kvalita jedla, ktoré pripravíte, bude vždy na maximálnej možnej úrovni.