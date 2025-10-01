Tieto „nevinné“ šperky môžu vážne škodiť zdraviu. Zistite, ako rozpoznať nebezpečnú bižutériu

Šperky patria medzi obľúbené doplnky, ktoré dokážu podčiarknuť štýl a osobnosť. Nie každý si však môže dovoliť kúsky zo zlata či striebra, a tak prichádza na rad bižutéria. Lacné náušnice, prstene či retiazky pôsobia lákavo – sú módne, dostupné a človek si ich môže kúpiť viac. Rizikom je, že pri niektorých lacných výrobkoch, najmä z neoverených zdrojov, sa môže v materiáli nachádzať zvýšené množstvo kovov, ktoré nie sú pre zdravie bezpečné.
Viac o drahých a vzácnych kovoch a o tom, prečo sa oplatí investovať do kvalitných šperkov, sa dozviete aj v nasledujúcom videu
Prečo je lacná bižutéria riziková
V Európskej únii platia prísne limity na obsah nebezpečných látok v šperkoch. Predajcovia, ktorí fungujú legálne a podliehajú kontrolám, musia tieto pravidlá dodržiavať. Problém nastáva pri veľmi lacných výrobkoch z tržníc alebo anonymných e-shopov, kde pôvod materiálu nie je jasný a normy sa nemusia dodržiavať.
Aké látky sa môžu objaviť
Podľa kontrol, ktoré prebehli aj v Česku a iných krajinách EÚ, sa v niektorých kusoch lacnej bižutérie našli látky prekračujúce povolené množstvá:
- Nikel – najčastejšie spôsobuje alergické reakcie (svrbenie, začervenanie, vyrážky). Mnoho ľudí má na tento kov citlivosť.
- Olovo – pri vyššom obsahu je toxické, poškodzuje nervový systém a je nebezpečné pre deti aj tehotné ženy.
- Kadmium – je karcinogén a jeho dlhodobý príjem môže poškodzovať obličky a pečeň.
Tieto látky sa môžu z kovu uvoľňovať pri kontakte s pokožkou, najmä pri potení.
Čo hovorí legislatíva
Európska únia stanovila jasné limity:
- kadmium môže byť v šperkoch najviac 0,01 %,
- olovo najviac 0,05 %,
- u niklu sa sleduje jeho uvoľňovanie a limit je 0,5 μg/cm² za týždeň.
Na Slovensku aj v Česku tieto pravidlá kontrolujú inštitúcie ako Slovenská obchodná inšpekcia či Puncový úrad. Ak sa odhalí, že výrobok normy nespĺňa, musí sa stiahnuť z predaja.
Ako sa chrániť pri nákupe
Bežný zákazník nemá šancu voľným okom odhaliť, či šperk obsahuje nadmerné množstvo nebezpečných látok. Dá sa však riadiť niekoľkými odporúčaniami:
- Nakupujte u overených predajcov – v klenotníctvach alebo serióznych e-shopoch, kde máte záruku pôvodu.
- Všímajte si puncové značky, ktoré potvrdzujú pravosť kovu.
- Uprednostnite materiály ako zlato, striebro, chirurgická oceľ alebo titan.
- Ak si kúpite bižutériu, nenoste ju každý deň a odkladajte ju pri športe alebo spánku.
Nie všetka bižutéria je nebezpečná – množstvo výrobkov na trhu spĺňa európske normy a je zdravotne nezávadných. Riziko vzniká najmä pri kúpe lacných kúskov z neoverených zdrojov, kde nikto nezaručí, že spĺňajú limity. Preto platí jednoduché pravidlo: ak chcete mať istotu, siahnite po šperkoch od serióznych predajcov a bižutériu z tržnice či anonymných e-shopov radšej vynechajte.