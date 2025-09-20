Tento strom je na Slovensku neželaný! Spíliť ho môžete bez povolenia a prírode tým len pomôžete

Každý, kto niekedy riešil výrub stromu na svojom pozemku, vie, že to nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Bežne sa musíte pripraviť na zdĺhavé vybavovanie, vyplňovanie žiadostí a čakanie na povolenia od príslušných úradov. Pri väčšine drevín totiž platí prísna ochrana a neoprávnené odstránenie sa môže skončiť mastnou pokutou. Existuje však výnimka, ktorá toto pravidlo úplne obracia naruby. Ide o invázny strom s názvom pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Ten môžete bez akýchkoľvek obáv spíliť okamžite – a ešte tým prispejete k ochrane životného prostredia.
Pajaseň – strom, ktorý klame vzhľadom
Na prvý pohľad môže pajaseň pôsobiť ako zaujímavá a elegantná drevina. Má exotický vzhľad, rýchlo rastie a mnohí ľudia si ho na začiatku zamieňajú s neškodným okrasným stromom. Pravda je však úplne iná. Tento druh, pôvodom z Číny, patrí medzi najagresívnejšie invázne rastliny v Európe.
Jeho schopnosť rýchleho rastu je priam šokujúca – za jediný rok môže vyrásť aj o tri metre. Okrem toho sa správa bezohľadne k okolitej vegetácii, keďže potláča a ničí všetky pôvodné rastliny, ktoré s ním zdieľajú priestor. Ak mu dáte priestor, veľmi rýchlo sa zmení na dominantného „vládcu“ záhrady, ktorý vytlačí všetko ostatné.
Nebezpečný škodca aj pre infraštruktúru
Najväčším problémom pajaseňa je jeho schopnosť rozmnožovať sa nielen semenami, ale aj veľmi silnými koreňovými výhonkami. Tie dokážu prerásť cez asfalt, betón, a dokonca narúšať základy domov. To znamená, že okrem ohrozenia pôvodnej prírody spôsobuje aj reálne materiálne škody – poškodzuje cesty, kanalizáciu či stavby.
Okrem toho strom produkuje veľké množstvo peľu, ktorý je výrazným alergénom. Pre ľudí citlivých na peľ môže byť prítomnosť pajaseňa v okolí hotovým utrpením.
Európska únia zasiahla – čierna listina inváznych druhov
Pajaseň sa nešíri len na Slovensku, jeho negatívne účinky sa prejavili v mnohých krajinách Európy. Preto ho Európska únia zaradila na zoznam najnebezpečnejších inváznych rastlín, ktoré spôsobujú závažné ekologické aj ekonomické škody. Členské štáty sú povinné prijímať opatrenia, ktoré zabránia jeho ďalšiemu šíreniu. Slovensko je súčasťou tohto boja a legislatíva u nás jasne hovorí, že pajaseň treba aktívne odstraňovať.
Spíliť môžete hneď – žiadne povolenia netreba
Kým pri iných stromoch musíte najprv žiadať úrady o povolenie na výrub, pri pajaseňi je situácia iná. Novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny umožňuje tento strom odstrániť bez akéhokoľvek povolenia. A čo viac – nejde len o vaše právo, ale dokonca o zákonnú povinnosť.
Ak sa teda na vašom pozemku objaví pajaseň, neváhajte. Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva všetkých vlastníkov pozemkov, aby tento strom likvidovali čo najskôr, pretože oneskorenie môže viesť k jeho rýchlemu a nezvratnému šíreniu.
Pajaseň nie je ozdoba, ale časovaná bomba
Niektorí záhradkári si tento strom ponechajú, pretože sa im páči jeho vzhľad a rýchly rast. Na začiatku to vyzerá ako praktické riešenie – rýchla zeleň a tieň. No po pár rokoch príde trpké vytriezvenie. Pajaseň sa rozrastie, začne ovládať celý priestor a zničí rastliny, ktoré ste si dlhé roky pestovali.
Likvidácia staršieho, rozvinutého pajaseňa je zároveň oveľa náročnejšia a drahšia než odstránenie mladých výhonkov. Preto platí jednoduché pravidlo: zasiahnuť treba okamžite, ideálne hneď pri prvých znakoch jeho výskytu.
Ako správne odstrániť pajaseň? Praktické tipy
- Odrežte ho čo najnižšie pri zemi – ak strom jednoducho spílite vo výške, rýchlo znovu vyženie výhonky. Najlepšie je odrezať ho priamo pri koreni.
- Použite herbicídy – odborníci odporúčajú chemické ošetrenie pňa špeciálnymi prípravkami, ktoré zabránia opätovnému rašeniu. Natrieť treba čerstvo odrezanú plochu.
- Odstráňte aj výhonky v okolí – korene pajaseňa sa rozrastajú do veľkej vzdialenosti. Ak v blízkosti zbadáte nové výhonky, vytrhnite ich ešte malé, inak sa rýchlo rozšíria.
- Vyhnite sa páleniu či sekaným koreňom – pajaseň je extrémne odolný. Aj malý kúsok koreňa dokáže znova vyrásť. Preto je dôležité postupovať systematicky.
- Opakujte zásah viackrát – často nestačí jeden výrub. Niekedy je potrebné niekoľkokrát po sebe likvidovať nové výhonky, kým strom definitívne nezmizne.
Ak si na to netrúfate sami, môžete osloviť arboristu alebo odbornú firmu, ktorá má s likvidáciou inváznych drevín skúsenosti.
Zákon prikazuje konať
Na rozdiel od iných stromov, kde máte možnosť rozhodnúť sa, či ich spílite alebo ponecháte, pri pajaseňi neexistuje voľba. Legislatíva jasne hovorí, že jeho likvidácia je povinnosťou. Ide totiž o ochranu pôvodných druhov, biodiverzity a stability celého ekosystému.
Ak sa teda rozhodnete konať, neplníte len svoju občiansku povinnosť, ale priamo prispievate k ochrane slovenskej prírody.
Nečakajte – odstráňte pajaseň čo najskôr
Na záver jedno jasné odporúčanie: ak vo svojej záhrade alebo na pozemku objavíte pajaseň, neodkladajte jeho odstránenie na neskôr. Čím skôr ho vyrúbete, tým viac škôd zabránite. Pomôžete sebe, svojim susedom aj životnému prostrediu.
Slovenská príroda je bohatá a jedinečná – nedovoľme, aby ju zničil invázny druh, ktorý sem nepatrí. Konajte hneď, lebo v tomto prípade platí: čím dlhšie budete váhať, tým viac problémov si privoláte.
Viac o tomto inváznom druhu sa môžete dozvedieť aj vo videu Arboristickej akadémie: